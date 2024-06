Aryna Sabalenka e Ons Jabeur se aposentam dos jogos do Aberto de Berlim

Aryna Sabalenka e Ons Jabeur se tornaram no sábado os últimos 10 jogadores a se aposentar do Aberto de Berlim devido a lesão ou doença, depois que as campeãs de Wimbledon Elena Rybakina e Marketa Vondrousova também se retiraram esta semana.

Sabalenka foi forçada a se retirar das quartas de final contra a russa Anna Kalinskaya por causa de dores no ombro quando a bielorrussa perdia por 5 a 1 no set de abertura.

Foi a primeira vez em sua carreira no WTA Tour que Sabalenka se retirou de uma partida devido a uma lesão.

Kalinskaya chegou às semifinais com duas vitórias após a campeã de Wimbledon, Vondrousova, escorregar e cair durante a partida das oitavas de final, forçando a jogadora tcheca a se aposentar.

Jabeur, por sua vez, esteve envolvido em um set inicial de 72 minutos nas quartas de final com Coco Gauff, que a americana venceu por 7-6 (9) antes de a tunisina se aposentar por causa de doença.

Jabeur foi visto verificando sua temperatura antes de se aposentar.

“Não parece uma vitória, especialmente porque tivemos um primeiro set muito bom. Desejo o melhor a Ons”, disse Gauff após chegar às semifinais.

“Acho que é algo que vai acontecer hoje e ela se sentirá melhor amanhã. Acho que ela será forte em Wimbledon.”

Na sexta-feira, Rybakina desistiu por motivo de doença, levando a bielorrussa Victoria Azarenka às semifinais. Rybakina estava visivelmente lutando contra o que pareciam ser dores abdominais.