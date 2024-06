As chocantes táticas de recrutamento de Urban Meyer reveladas pela ex-estrela dos Longhorns causam agitação

BJ Johnsonum antigo receptor de destaque para o Longhorns do Texasrevelou recentemente uma interação chocante com Urbano Meyer durante seus dias de colégio. Johnson, que jogou pelos Longhorns de 2000 a 2003, era um candidato muito elogiado no ensino médio, chamando a atenção de ninguém menos que o próprio Urban Meyer.

Segundo Johnson, Meyer, que na época era assistente na Notre Dame, fez-lhe uma visita com uma agenda inesperada. “Inferno, Urban Meyer me trancou em um escritório da minha escola, e sem besteira, me perguntou diretamente. Ele disse, ‘BJ. Quanto?'” Johnson contou no podcast “On Texas Football”.

“E isso foi quando ele estava em Notre Dame na época. E isso me pegou desprevenido porque pensei que estávamos conversando sobre futebol. Então, isso está acontecendo”, acrescentou Johnson.

Esta revelação é particularmente intrigante dado o momento. Ocorreu décadas antes das mudanças recentes permitindo que jogadores universitários lucrem com seu nome, imagem e semelhança (NIL). A história de Johnson esclarece o fato de que Meyer supostamente tentou oferecer-lhe dinheiro muito antes de tais práticas serem abertamente permitidas dentro da NCAA.

BJ Johnson afirma que Urban Meyer tentou suborná-lo

No passado, os regulamentos da NCAA proibiam estritamente os jogadores de receberem compensação pelas suas capacidades atléticas. A violação destas regras pode resultar em consequências graves, incluindo perda de elegibilidade e desocupação de registos. O caso de Reggie Bush serve de excelente exemplo, pois só recentemente ele recuperou seu Troféu Heisman depois de ser despojado dele devido a violações da NCAA.

Avançando até os dias atuais, a paisagem se transformou drasticamente. Com a introdução das regras NIL, os atletas universitários podem agora capitalizar as suas marcas pessoais e ganhar dinheiro através de vários acordos de patrocínio. Além disso, as escolas podem estabelecer fundos para distribuir entre os jogadores. Esta mudança significa uma mudança monumental em relação à era anterior, quando os jogadores eram proibidos de lucrar com os seus talentos.

É evidente que as alegadas ações de Meyer estavam à frente do seu tempo, como os jogadores de hoje têm a oportunidade de buscar abertamente uma compensação, sem medo de repercussões. O relato de Johnson serve como um lembrete da natureza evolutiva do atletismo universitário e dos avanços significativos feitos para permitir que os estudantes-atletas se beneficiem de seu trabalho árduo e dedicação.