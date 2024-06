As festividades de Rickwood celebram Willie Mays, grandes nomes da Liga Negra

BIRMINGHAM, Alabama – Enquanto Ajay Stone passeava pelo histórico Rickwood Field e observava as homenagens exibidas em homenagem a Willie Mays e outros membros da Liga Negra, ele segurava uma lembrança querida debaixo do braço.

Era uma foto de 2004 de Mays segurando a filha de Stone, Haley, então com 10 meses, que usava uniforme do San Francisco Giants. Nas mãos de Mays havia um pedaço de biscoito de chocolate, que ele entregava para Haley comer.

“Willie deu aquele biscoito a ela”, lembrou Stone. “Ela não tinha dentes. Mas pegamos o biscoito e o guardamos no carrinho dela por um ano e meio. O grande Willie Mays deu a ela, então foi especial para nós.”

Stone e sua esposa, Christina, viajaram de Charlotte, Carolina do Norte, para Birmingham, Alabama, na quinta-feira, para um momento que consideraram igualmente especial.

Passaram-se horas antes de Rickwood Field sediar seu primeiro jogo da Liga Principal de Beisebol, com o St. Louis Cardinals derrotando o Giants por 6-5. O jogo, que a MLB chamou de “Um Tributo às Ligas Negras”, pretendia homenagear os legados de Mays e de outros grandes nomes do beisebol negro que deixaram uma marca duradoura no esporte.

A MLB planejou uma semana de atividades em torno de Mays e das Ligas Negras, incluindo uma cerimônia de inauguração na quarta-feira de um mural de Willie Mays no centro de Birmingham. Essas homenagens ganharam um significado mais significativo na tarde de terça-feira, quando Mays morreu aos 93 anos. À medida que a notícia de sua morte se espalhava por Birmingham, as celebrações de sua vida aumentaram.

Você podia ouvir a celebração no Rickwood Field na quinta-feira antes mesmo de chegar: a batida rápida de uma bateria ecoando dentro do estádio, murmúrios animados de fãs pulando em direção à música e frequentes gargalhadas.

Lá dentro, havia lembranças da história por toda parte.

Havia fotos e artefatos de membros do Hall da Fama do beisebol que jogaram no estádio de 114 anos, incluindo Jackie Robinson, Josh Gibson e Satchel Paige. A sede original dos Barões Negros das Ligas Negras de Birmingham, onde Mays começou como profissional em 1948, estava aberta. Um memorial de Mays estava na frente, com bobbleheads, uma luva autografada e suas camisetas dos Black Barons e do San Francisco Giants em exibição.

Do lado de fora, os fãs faziam fila para segurar um taco de beisebol usado por Mays em 1959. Eles tiraram fotos sentados dentro de um ônibus original de 1947, que normalmente era usado durante turnês de barnstorming pelos times da Negro Leagues. Eles dançaram ao som de música ao vivo e comeram em barracas com cardápios projetados para refletir a aparência da década de 1940.

Eddie Torres e seu filho Junior usaram camisetas dos Giants combinando enquanto tiravam fotos dentro do estádio. Eles são fãs de longa data dos Giants que vieram da Califórnia para o jogo.

“Nunca vi Willie Mays jogar, mas como torcedor dos Giants, você sabia o que ele significava para o jogo de beisebol”, disse Torres. “Meu filho tem apenas 11 anos. Willie Mays teve um efeito tão grande no jogo que até ele sabia quem era Willie Mays.”

O artista musical Jon Batiste dedilhava um violão enquanto dançava em um palco de madeira perto do home plate, pouco antes do primeiro arremesso. Os fãs ficaram de pé enquanto ex-membros da Liga Negra eram levados ao campo para uma cerimônia antes do jogo.

Gritos de “Willie! Willie!” irrompeu após um breve momento de silêncio.

Para Michael Jackson, sentar nas arquibancadas do Rickwood Field o lembrou do passado.

Jackson, de 71 anos, jogou beisebol nas décadas de 1970 e 1980 com o East Thomas Eagles da Birmingham Industrial League, uma liga semiprofissional composta por trabalhadores do ferro e do aço que era uma forma integral de entretenimento em Birmingham em o século 20.

A jornada de Jackson no beisebol o levou ao Rickwood Field muitas vezes. Depois de todos esses anos, ele estava muito animado por ainda estar de pé.

“É bom vê-los refazer tudo isso”, disse ele, “em vez de demolir tudo. Jogamos no mesmo estádio que eles batizaram em homenagem a Willie Mays, em Fairfield. [Alabama]. E então eu tive meus momentos aqui jogando neste estádio. É tudo muito emocionante.”