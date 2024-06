As filhas de Tony Bennett afirmam que o irmão não está falando sobre o valor do Family Trust

Tony BennetOs filhos de John parecem prontos para se envolver em uma guerra legal – suas filhas estão acusando o irmão mais velho de não revelar para onde foi todo o dinheiro do pai.

Antônia dar Joana Bennett acabei de apresentar documentos legais reivindicando seu irmão, Danny Bennettnão foi direto com eles sobre questões sobre as finanças do Bennett Family Trust – que, segundo eles, Danny dirige como administrador.

De acordo com os documentos obtidos pelo TMZ, Antonia e Johanna dizem que começaram a suspeitar do que exatamente Danny fez com a fortuna de seu pai – estimando que seu pai arrecadou mais de US$ 100 milhões apenas em apresentações ao vivo nos últimos 15 anos de sua vida. carreira ativa.

As filhas dizem que Danny e outros disseram que estão ajudando a administrar a confiança da família de que o patrimônio de Tony vale apenas cerca de US $ 7 milhões ou mais … o que elas estão incrédulas, pois dizem que é difícil acreditar em seu papai só tinha esse dinheiro em sua propriedade.

Johanna e Antonia também afirmam que houve uma venda do catálogo de músicas de Tony, seus royalties e direitos de imagem desde que Danny assumiu o controle – mas elas alegam que foram deixadas no escuro sobre os detalhes financeiros… e muito menos o que exatamente o que vendeu

As filhas também afirmam que Danny supervisionou um leilão recente dos pertences restantes de Tony – e dizem que ele as forçou a decidir rapidamente quais coisas elas queriam que fossem excluídas… com elas alegando ainda que ele simplesmente venderia qualquer coisa se houvesse um desacordo sobre qual garoto deveria entender.

Além do mais… Johanna e Antonia afirmam que Danny recebeu US$ 4,2 milhões em presentes de Tony ao longo dos anos – o que, segundo elas, é mais que o dobro do que qualquer uma das outras três crianças recebeu. Resumindo, eles parecem pensar que algo suspeito está acontecendo aqui.



Como beneficiárias do fundo fiduciário da família, as meninas exigem uma contabilidade completa dos bens do fundo fiduciário – incluindo uma ordem que obriga Danny a entregar as informações financeiras que procuram.