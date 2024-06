Ashley Benson encerra rumores de Ozempic, corpo pós-bebê devido à rotina de ginástica

Tudo começou quando um fã comentou: “Como ela estava grávida?!?” em uma foto do IG de Ashley, que deu à luz em fevereiro, usando uma regata preta e calça de moletom cinza. Outro usuário respondeu à pergunta do fã postando um anúncio da Ozempic.

Ela escreveu: “Eu sei que muitas pessoas tomam Ozempic, e tudo bem. Cada um com o seu. Mas não desacredite as pessoas que também trabalham duro para recuperar seu corpo, como eu fiz com o meu.”

A estrela de “Pretty Little Liars” diz que voltar ao trabalho a fez priorizar sua saúde e boa forma mais cedo do que a maioria das novas mães – e ela só queria se sentir confiante novamente. Além disso, ela acenou com a cabeça para um aplicativo de saúde e bem-estar que a ajudou ao longo do caminho.