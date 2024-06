Assédio moral dentro da instituição militar foi tema de palestra realizada pelo MPAL no Corpo de Bombeiros

A promotora de Justiça Karla Padilha, responsável pela 62ª Promotoria da Capital, com atribuições no controle externo da atividade policial e na tutela da segurança pública, realizou, no dia 4 de junho, uma palestra sobre “Assédio moral dentro da instituição militar”, no Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Alagoas.

Durante a palestra, a promotora delineou meticulosamente os diversos aspectos do assédio moral, fornecendo exemplos concretos e detalhados para facilitar a compreensão. Ela explorou desde os comportamentos mais sutis até formas mais evidentes e graves de abuso de poder dentro do contexto militar.

“É crucial reconhecer os sinais de assédio moral, por isso, as mulheres que fazem parte do Corpo de Bombeiros precisam, sim, estar sempre alerta, além de denunciarem qualquer forma de prática prejudicial que venham a testemunhar”, afirmou Karla Padilha.

A promotora de Justiça ressaltou ainda que um dos pontos centrais da palestra foi a responsabilidade coletiva na promoção de um ambiente de trabalho saudável e que todos os membros da instituição têm o dever de contribuir para uma cultura organizacional baseada no respeito mútuo, ética e valorização do indivíduo.

Ao final, os participantes foram estimulados a colaborarem ativamente na criação de estratégias e políticas internas para prevenir e combater o assédio moral.

A iniciativa está alinhada com a campanha lançada pelo Governo de Alagoas, que traz como tema o combate ao assédio moral no trabalho, e reforça o compromisso com a legislação estadual vigente, a Lei nº 9.033/2023, que aborda especificamente o tema do assédio moral. O Ministério Público de Alagoas é parceiro da iniciativa.