Assista à dolorosa lesão de treinamento de Mike Davis: ‘Você pode literalmente ouvir o estalo’

A onda de azar de Mike Davis continua.

Um dos talentos mais promissores dos leves do UFC, Davis anunciou terça-feira que sofreu uma lesão no bíceps durante um treino que exigirá cirurgia. Davis deveria lutar contra Drew Dober no UFC Denver em 13 de julho, mas agora ele foi forçado a desistir dessa oportunidade.

Davis, de coração partido, postou um vídeo da lesão, que pode ser visto abaixo.

“Você pode literalmente ouvir o estalo”, escreveu Davis. “Estou tão decepcionado.”

Este é apenas o mais recente caso de infortúnio para Davis, de 31 anos, que lutou apenas cinco vezes desde que ingressou no UFC em 2019. Depois de uma derrota na estreia para Gilbert Burns, Davis reclamou quatro vitórias consecutivas, incluindo uma Luta do Candidato do ano contra Mason Jones em janeiro de 2021 e finalização de Natan Levy em sua luta mais recente em março passado. Apesar de seu sucesso, as lesões retardaram consideravelmente o ímpeto da carreira de Davis.

Davis elaborou sobre o quão devastado ele está se sentindo após seu último revés em uma legenda do Instagram:

Isso me mata cara…. Rasguei completamente meu bíceps durante meu sparring na terça-feira. 11 de junho. Resultando em retração de 3,5 polegadas no meu bíceps. Sim, preciso de cirurgia. Eles têm que recolocar o tendão perfurando-o de volta no osso. Estou tão decepcionado… Eu tento tanto… Recebi uma mão tão ruim na vida, cheia de habilidades e talentos que nem consigo usar. Eu treinei muito para isso. Correr sprints na pista todas as semanas em 100°, Treinar duas vezes por dia, o que NUNCA faço, Fazendo exercícios extras e trabalho de pad, correndo 3 milhas antes de cada. sessão, cada. porra. dia. Até preparei minhas últimas 3 semanas de acampamento para estar no Colorado para poder me adaptar. Tanto tempo, esforço e dinheiro… por nada. Você não tem ideia do quanto isso mata a porra da minha alma. Tudo o que sei é que não posso desistir… sou o único que resta na minha vida que é remotamente capaz. ….. eu quero tanto desistir Talvez eu devesse fazer um curso de programação on-line enquanto estou na cirurgia. Eu simplesmente não sei mais estou quebrando

Ainda não há cronograma para o retorno do lutador à ação.