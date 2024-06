Assista ao enredo do MMA: Ikram Aliskerov pode perturbar Robert Whittaker?

Na sexta e no sábado, os fãs de luta vão se divertir com o MMA, já que estarão em ação as três maiores promoções do esporte.

O PFL começa na sexta-feira (16h30 horário do leste dos EUA na ESPN/ESPN+) em Salt Lake City, Utah, com os pesos leves e meio-pesados ​​continuando sua temporada regular. Na tarde de sábado, o UFC Fight Night começa em Riad, na Arábia Saudita (meio-dia ET na ESPN/ABC), com luta principal entre o ex-campeão dos médios Robert Whittaker e Ikram Aliskerov. Também à tarde, a Champions Series do Bellator (meio-dia na HBO Max) chega em Dublin, na Irlanda, enquanto Jason Jackson se prepara para defender seu título dos meio-médios contra Ramazan Kuramagomedov.

Com 35 lutas disponíveis em três cartas, há intriga e curiosidade por toda parte. Andreas Hale, Brett Okamoto e Jeff Wagenheim abordaram a história para se concentrar durante um fim de semana de luta lotado.

Quão bom é Ikram Aliskerov?

Ikram Aliskerov (à esquerda) tem a chance de se colocar na disputa pelo título contra Robert Whittaker na Arábia Saudita. Chris Unger/Zuffa LLC via Getty Images

Hale: Aliskerov terá a oportunidade de subir no ranking dos médios ao subir em cima da hora para enfrentar Robert Whittaker, depois que o único homem para quem ele perdeu, Khamzat Chimaev, foi forçado a deixar a luta por estar “violentamente doente”, de acordo com o UFC. presidente Dana White. Não há muito o que saber sobre o russo além de suas duas vitórias no UFC após paralisação no primeiro round contra Phil Hawes e Warlley Alves. Whittaker está níveis acima de Hawes e Alves, e pode ser o caso de Aliskerov simplesmente morder mais do que pode mastigar com pouco tempo para se preparar.

Mas e se ele não estiver? E se Aliskerov derrotar o ex-campeão dos médios na Arábia Saudita? Seria um dos saltos mais significativos da história do UFC quando um lutador em ascensão derrotasse o terceiro colocado do peso médio do UFC. Ele provavelmente se encontraria imediatamente na pole position para uma oportunidade de título após apenas sua terceira luta no UFC. Na pior das hipóteses, ele enfrentaria Sean Strickland na eliminatória do título.

Se Aliskerov falhar, ele ainda poderá subir na classificação se for uma luta competitiva. Aliskerov realmente não tem nada a perder e tudo a ganhar na noite de sábado. E em uma divisão que certamente poderia usar um pouco de sangue novo na disputa pelo título, o lutador de sambo do Daguestão poderia abalar a divisão de 185 libras de uma forma importante.

Jason Jackson busca reconhecimento na defesa do título do Bellator

Poucos meio-médios são mais talentosos no MMA do que Jason Jackson (à direita), mas será que ele pode se tornar um superstar do esporte? Imagens de Cooper Neill/Getty

Wagenheim: Se você é um lutador de artes marciais mistas que compete dentro de uma jaula que não tem oito lados, você está travando uma batalha difícil. O UFC é o grande espetáculo, dando aos seus atletas uma vantagem na busca pelo estrelato. Lutadores do Bellator, PFL e outras promoções de segunda linha muitas vezes apenas desempenham pequenos papéis até apresentarem performances que os tornam impossíveis de ignorar.

Jackson tem feito um pouco disso. O campeão meio-médio do Bellator entrará na luta principal de sábado, em Dublin, com uma sequência de oito vitórias consecutivas, incluindo vitórias sobre Benson Henderson e Douglas Lima, ambos ex-campeões. Mas a atuação mais impressionante de Jackson durante essa sequência de sucesso foi o nocaute destronado sobre Yaroslav Amosov em novembro, que chegou à luta pelo título com 27-0.

O adversário de Jackson neste fim de semana também está invicto. No entanto, Ramazan Kuramagomedov (12-0) não tem o perfil público ou a experiência de combate de Amosov e nunca enfrentou um adversário do calibre de Jackson. Portanto, esta luta representa um campo de provas necessário para o desafiante do Daguestão, ao mesmo tempo que coloca Jackson em posição de conquistar outro recorde perfeito em sua segunda defesa de título. Quem avisará o esporte?

Sergei Pavlovich é a versão 2024 de Shane Carwin?

jogar 1:10 Sergei Pavlovich faz um trabalho rápido com Tai Tuivasa Sergei Pavlovich precisa de menos de 60 segundos para finalizar Tai Tuivasa diante de uma torcida decepcionada de Orlando.

Hale: Lembra do Carwin? O peso pesado com lancheiras nas mãos que destruiu todos à sua frente em um único round antes de perder para Brock Lesnar pelo título de peso pesado do UFC em 2010? E quando Carwin finalmente perdeu pela primeira vez em 13 lutas de MMA, só o veríamos mais uma vez, perdendo para Junior dos Santos, antes que lesões atrapalhassem sua carreira e o mandassem para a aposentadoria.

O arco da carreira de Pavlovich foi assustadoramente semelhante ao de Carwin. Além da derrota por nocaute para Alistair Overeem, Pavlovich derrotou os adversários e marcou seis nocautes consecutivos no primeiro round no UFC antes de ser derrotado por Tom Aspinall pelo título interino dos pesos pesados ​​em novembro. Ele enfrentou o robusto Alexander Volkov na luta co-principal do UFC na Arábia Saudita e precisará vencer de forma impressionante se quiser permanecer na disputa pelo título. Não é um dado adquirido, considerando que Volkov combina trocação eficaz com um jogo de chão subestimado.

Se Pavlovich vencer, ele estará de volta no meio da situação, e a derrota de Aspinall pode ser apenas um mero ponto no radar. Mas se ele perder? Você não pode deixar de se perguntar se ele acabará como Carwin, lembrado como um nocauteador selvagem que viu as engrenagens de sua carreira outrora promissora desabrocharem de maneira surpreendentemente rápida.

Quanto um nocaute no primeiro round afetará os confrontos dos meio-pesados ​​do PFL?

jogar 0:37 Impa Kasanganay domina com nocaute técnico no 1º round Impa Kasnganay soma seis pontos na classificação dos meio-pesados ​​​​do PFL com uma vitória rápida sobre Alex Polizzi.

Okamoto: Se algum dia houvesse um estudo de caso sobre o impacto que o formato da temporada regular do PFL tem na estratégia dos lutadores, seria esta semana.

A classificação de 205 libras não poderia ser mais desigual. Cinco atletas (Rob Wilkinson, Josh Silveira, Dovletdzhan Yagshimuradov, Impa Kasanganay e Antonio Carlos Jr.) terminaram a rodada de abertura há dois meses com o máximo de seis pontos. Os outros cinco, claro, ficaram com zero. Se algum dos cinco últimos quiser chegar aos playoffs, deverá terminar na primeira rodada para ter uma chance. E pelo menos um dos lutadores que já tem seis pontos ficará do lado de fora olhando para dentro.

Quão agressivas serão essas primeiras rodadas? Será que algum dos cinco que já têm seis pontos optará por jogar de forma relativamente segura? Este cenário só é visto no formato PFL e, honestamente, não posso dizer exatamente como isso acontecerá. Claro que todo lutador em cada luta busca a finalização o tempo todo, mas saber que isso tem que acontecer no primeiro round é único.

Khamzat Chimaev é o ausente que mais sentirá falta

Quando os fãs de luta verão Khamzat Chimaev no octógono novamente? Foto de Chris Unger/Zuffa LLC via Getty Images

Wagenheim: Muita atenção tem sido dada à saída de Conor McGregor do UFC 303, por um bom motivo.

Ele é de longe a maior estrela que o MMA já viu. No entanto, outra ausência anunciada na mesma época será uma perda maior para o esporte no sentido competitivo. A retirada de Chimaev da luta principal de sábado é apenas o mais recente de uma série de contratempos para o jovem checheno de 30 anos, paralisando o que antes parecia destinado a ser uma ascensão desimpedida ao topo. Chimaev chegou ao UFC em 2020 como um tornado, destruindo tudo em seu caminho. Nas duas primeiras lutas, ambas finalizações, ele construiu uma vantagem de 83-1 em golpes significativos. Ele não acrescentou muito a esse total em sua terceira luta – porque nocauteou em 17 segundos.

Mas Chimaev competiu apenas quatro vezes desde 2020, com lesões, doenças e problemas de visto retardando seu desempenho. Quando competiu contra adversários cada vez mais duros, Chimaev não foi tão dominante como antes. Mesmo assim, ele venceu todas as lutas, aumentando seu recorde para 13-0 na decisão da maioria em outubro, na luta dos médios contra o ex-campeão dos meio-médios do UFC, Kamaru Usman. Este encontro agendado com Whittaker, ex-campeão dos médios, poderia ter preparado Chimaev para a tão esperada disputa pelo título. Mas agora o seu futuro está de volta onde esteve nos últimos anos: em dúvida.

De olho na relação do UFC com a Arábia Saudita

A experiência TKO: Os treinos abertos do UFC Fight Night foram realizados no WWE Experience antes do card de luta de sábado em Riad, na Arábia Saudita. Chris Unger/Zuffa LLC via Getty Images

Okamoto: Qualquer pessoa que acompanhe os desportos de combate – e o entretenimento em geral – sabe como a Arábia Saudita se tornou um disruptor e influenciador nos últimos anos. O UFC chegou relativamente atrasado à festa, já que a região já havia dominado o boxe peso-pesado de primeira linha, com rumores de planos de expandir amplamente seu alcance em um futuro próximo. O PFL assinou acordos com a Arábia Saudita e levou seu principal evento PFL vs. Bellator MMA Champs para a Kingdom Arena em Riad em fevereiro. Já existe uma liga PFL MENA focada em talentos do Oriente Médio. Essa divisão estreou em Riad em maio. Era apenas uma questão de tempo até que o UFC aceitasse o investimento saudita.

Este será o primeiro evento do UFC lá, e a Riyadh Season da Arábia Saudita já concordou em patrocinar o evento marcante do UFC no The Sphere, em Las Vegas, em setembro. A Arábia Saudita é um parceiro potencial de qualquer promotor de lutas no momento, e a escala de qualquer acordo futuro entre ela e o UFC poderá ter efeitos de longo alcance no calendário dos esportes de combate e em certas colocações de lutas.