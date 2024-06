Assista ao nocaute espetacular de Brahyan Zurcher na abertura do PFL Salt Lake City

Brahyan Zurcher começou no PFL Salt Lake City com um grande estrondo.

O invicto peso pena teve grande impacto em seu retorno ao campeonato, precisando de pouco mais de seis minutos para acertar o queixo do adversário Julian Ruiz e deixá-lo caído na lona.

Assista ao nocaute poderoso de Zurcher abaixo.

Ruiz estava pronto para enfrentar Zurcher e depois de um primeiro round competitivo, parecia que os dois estavam caminhando para um thriller de três rounds. No entanto, Zucher interrompeu a ação aos 1:26 do segundo round com uma mão esquerda devastadora que acertou em cheio.

Em seguida, Zurcher disse que quer lutar novamente antes do final do ano, seja pelo PFL ou pelo Bellator, e que pretende participar de um futuro torneio da liga. Ele melhora para 9-0 com apenas duas de suas vitórias passando do segundo turno.