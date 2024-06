Aston Villa concorda com taxa de transferência para Ian Maatsen, do Chelsea, diz fonte

O Aston Villa concordou com uma taxa de cerca de £ 37,5 milhões (US$ 47,7 milhões) com o Chelsea pelo zagueiro Ian Maatsen, confirmou uma fonte à ESPN.

O jogador de 22 anos fez 16 jogos na Bundesliga emprestado ao Borussia Dortmund na temporada passada e foi titular em todos os jogos das oitavas de final da Liga dos Campeões até chegar à final deste mês em Wembley.

A ESPN informou em 6 de junho que o Dortmund queria tornar a mudança permanente, mas estava relutante em ativar uma cláusula de rescisão de £ 35 milhões (US$ 44,5 milhões) específica para eles por causa do que acreditavam ser uma alta avaliação.

Ian Maatsen está atualmente com a Holanda na Euro 2024. Luciano Lima – UEFA/UEFA via Getty Images

Villa agiu rapidamente para explorar essa incerteza, oferecendo um valor acima dessa cláusula e agora está confiante em finalizar os termos pessoais.

A fonte acrescentou que o Villa está disposto a oferecer a Maatsen um contrato de seis anos. Espera-se que as negociações continuem em termos pessoais nos próximos dias.

Resta saber se o Dortmund corresponde à oferta do Villa, mas dado que recusou o preço original pedido, uma mudança de opinião tardia é considerada improvável.