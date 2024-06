Astros liberam o ex-AL MVP Jose Abreu, devendo a ele US$ 30,8 milhões

HOUSTON – Os Astros dispensaram Jose Abreu na sexta-feira, cortando relações com o ex-AL MVP menos da metade de um contrato de três anos no valor de US$ 58,5 milhões.

A gerente geral Dana Brown disse que esta foi uma decisão extremamente difícil considerando quanto dinheiro ainda é devido a Abreu.

“É sempre difícil quando o acordo não dá certo, mas desta vez simplesmente não deu certo”, disse Brown.

Escolhas dos editores 2 Relacionado

Abreu, de 37 anos, estava rebatendo 0,124 (14 de 113) com dois home run e sete RBIs nesta temporada, durante a qual passou um tempo nas categorias menores tentando consertar seu swing. Os Astros ainda lhe devem US$ 30,8 milhões pelo acordo que ele assinou antes da temporada passada.

Brown e o técnico Joe Espada se reuniram com Abreu na tarde de sexta-feira para dar a notícia.

“Não tenho nada além de coisas boas a dizer sobre ele”, disse Brown. “Achei que ele era muito gracioso. Ele lidou bem com isso. Ele entende de beisebol e entende que não estava produzindo e que seu tempo acabou.”

Espada elogiou o profissionalismo de Abreu e disse que foi difícil libertá-lo.

“Dia muito difícil”, disse ele. “Não foi uma conversa fácil. José Abreu quis dizer [a lot] a esta organização, ajudando-nos a chegar a mais um campeonato no ano passado. E com o que ele fez neste jogo, não foi fácil.”

Três vezes All-Star durante seus nove anos no Chicago White Sox, Abreu foi nomeado MVP durante a temporada de 2020, encurtada pela pandemia. Ele foi o AL Rookie of the Year em 2014, depois de desertar de sua Cuba natal no ano anterior.

Ele concordou em ser escolhido para as instalações da liga secundária de Houston em West Palm Beach, Flórida, em 30 de abril, em uma tentativa de voltar aos trilhos. Ele passou cerca de um mês longe do time da liga principal e disputou sete partidas nas categorias menores, mas o rebaixamento não se traduziu em mais sucesso quando ele retornou às ligas principais em 27 de maio.

“No final das contas, quando os caras perdem o tempo, você espera que eles caiam e recuperem o tempo e cheguem a tempo com o beisebol para ter rebatidas de qualidade e coisas assim”, disse Brown. “E simplesmente não vimos isso. Não vimos que houve uma mudança nas rebatidas e sentimos que provavelmente era hora de fazer uma mudança.”

A produção de Abreu caiu significativamente com os Astros. Ele acertou 0,237 no ano passado, a média mais baixa de sua carreira, com 18 home runs e 90 RBIs.

Abreu é um rebatedor de 0,283 na carreira, com 263 home runs e 960 RBIs em 11 temporadas.

O clube do Houston estava sombrio antes da vitória de sexta-feira por 4 a 0 sobre os Tigers, e o companheiro de equipe Mauricio Dubon disse que Abreu era uma parte importante do time, apesar de suas dificuldades nesta temporada.

“Vê-lo partir não é bom”, disse Dubón. “Somos uma família aqui, é isso. É um soco no estômago para a vibração na sede do clube.”

Houston deve a Abreu US$ 30.822.504, incluindo US$ 11.322.504 restantes do salário deste ano e US$ 19,5 milhões para 2025. Qualquer time pode contratá-lo por uma parte proporcional do mínimo de US$ 740.000 da liga principal, sendo os Astros responsáveis ​​pelo resto.

Os Astros vão contar com Jon Singleton como seu jogador de primeira base todos os dias por enquanto, e Brown disse que espera que Singleton aproveite a oportunidade para que eles não tenham que ir atrás de um jogador de primeira base antes do prazo de negociação.

“Em última análise, se ele puder avançar agora que está tendo algum tempo de jogo… se ele agarrar o touro pelos chifres e fugir, então não teremos que resolver isso na primeira base”, disse Brown.

Singleton entrou na sexta-feira com rebatidas de 0,213, cinco home runs e 14 RBIs em 50 jogos nesta temporada.

“Na verdade, não me sinto diferente”, disse ele. “Ainda vou lá e tentar o melhor que puder para ajudar o time a vencer os jogos. Estou grato pela oportunidade.”