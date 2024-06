Athing Mu cai na final dos 800m, frustrando esperanças de repetição em Paris

EUGENE, Ore. – Athing Mu se enroscou no meio da pista e começou a cair. Uma mão bateu no chão, depois a outra. Quando ela rolou de costas, seus sapatos rosa brilhantes apontaram para o céu.

Com isso, uma das corredoras mais promissoras da América viu suas esperanças de títulos olímpicos consecutivos nos 800 metros irem por água abaixo, enquanto os fãs de esportes relembraram o quão implacáveis ​​​​são realmente essas provas de pista nos EUA.

O jovem de 22 anos de Nova Jersey se tornou a primeira vítima de grande nome nos testes de segunda-feira, vitimado por um grupo amontoado na reta final da primeira volta, para não falar da regra de longa data nos EUA que apenas os três primeiros colocados nas seletivas chegam às Olimpíadas, independentemente do currículo.

“Eu treinei, preguei e assisti”, disse o técnico de Mu, Bobby Kersee, à Associated Press. “E aqui está outra indicação de que, independentemente de quão bons sejamos, podemos deixar em casa alguns atletas melhores do que outros países. Faz parte do nosso jeito americano.”

Kersee disse que Mu foi atingido por trás e que um protesto foi apresentado. O USA Track and Field não respondeu imediatamente às perguntas sobre o status do protesto. O treinador disse que Mu levou uma picada, teve queimaduras e machucou o tornozelo.

“Ela vai lamber as feridas por alguns dias”, disse Kersee.

Athing Mu caiu na primeira volta da final dos 800m durante as provas de pista dos EUA e terminou em último. Craig Strobeck-EUA HOJE Esportes

Mu se levantou e finalizou, mas ficou mais de 22 segundos atrás da vencedora, Nia Akins, que correu 1 minuto e 57,36 segundos. Mu estava sufocando as lágrimas enquanto saía rapidamente da pista e atravessava o túnel após a corrida. Ela não deu entrevistas.

Ela estava correndo do lado de fora em um grupo bem agrupado e parecia estar virando para a esquerda em direção à eventual terceira colocada, Juliette Whitaker, quando tropeçou e caiu, deixando três corredores atrás dela se debatendo enquanto saltavam por cima e ao redor dela. .

Mu dificilmente é o primeiro atleta a ver isso acontecer. Um dos momentos mais memoráveis ​​​​e comoventes dessa pista aconteceu há oito anos, na mesma prova, quando Alysia Montano, que buscava voltar às Olimpíadas, tropeçou na reta final e ficou na pista chorando.

“Tenho um sentimento de mamãe ursa”, disse Montano, que está na pista esta semana dando entrevistas internas pelo sistema de som. “Mas a corrida às vezes é brutal. São duas voltas, uma corrida acirrada e todos estão se sentindo desconcertados para tentar descobrir em que posição querem chegar.”

As seletivas olímpicas marcaram o primeiro encontro do ano de Mu, depois de lidar com lesões durante toda a temporada. Ela parecia estar em boa forma nas duas primeiras rodadas, e Kersee disse que sua temporada estava caminhando bem.

Mas na final das 800m, ela mal deu meia volta.

Apesar da queda, Mu ainda poderia ir a Paris como parte do grupo de revezamento dos EUA; ela foi uma parte fundamental da conquista da medalha de ouro da América no 4×400, três anos atrás, em Tóquio.

Depois de vencer campeonatos nacionais, mundiais e olímpicos da NCAA antes de completar 21 anos, Mu ganhou a medalha de bronze no Mundial no ano passado e, depois, admitiu que precisava de um descanso de toda a pressão, mídia social e outras demandas que surgiram ao ser marcada como uma das grandes novas estrelas do atletismo.

Nas entrevistas que antecederam o encontro desta semana em Eugene, ela disse que redescobriu seu amor pelo esporte e estava ansiosa pela busca de se tornar campeã consecutiva.

Ela dominou essa distância graças, em parte, a uma passada longa e galopante, e isso pode ser o que lhe custou uma corrida em que ela era a favorita.

“Eu ouvi e pensei ‘OK, continue correndo, não foi você’”, disse a segunda colocada Allie Wilson sobre a comoção que resultou na queda de Mu. “Isso, infelizmente, faz parte das corridas. Coisas assim podem acontecer.”

O retorno de Anna Hall

Os 800 metros de Mu contrastaram fortemente com os da heptatleta Anna Hall menos de meia hora antes.

Hall venceu seus 800 metros – a sétima e última prova do heptatlo de dois dias – para ganhar o título e chegar às Olimpíadas. Isso aconteceu três anos depois que um tropeço nos obstáculos lhe custou uma vaga nos Jogos de Tóquio, e apenas seis meses depois de uma cirurgia no joelho a fez questionar se conseguiria voltar a tempo para Paris.

Ela também chorava depois da corrida enquanto se dirigia às arquibancadas para abraçar o maior americano daquele evento, a bicampeã olímpica Jackie Joyner-Kersee.

“Estou quase em choque”, disse Hall. “Este ano foi tão difícil. E a queda em 2021. A jornada para chegar aqui foi muito mais difícil do que eu imaginava.”

Outro drama

Houve drama em outros lugares em uma noite movimentada que incluiu seis finais.

A corrida feminina de 5.000 metros teve uma diferença de 0,02 segundos, com Elle St. Pierre terminando em 14m40s34, vencendo por pouco Elise Cranny. Ambos vão para as Olimpíadas.

Além disso, Vashti Cunningham, que somou 13 títulos consecutivos indoor e outdoor nos EUA nesta semana, precisava vencer o desempate para o terceiro lugar para fazer sua terceira equipe olímpica.

Jogo de espera

Quincy Wilson, de 16 anos, terminou em sexto lugar na final dos 400 metros com o tempo de 44,94, sua terceira corrida sub-45 em três tentativas nas seletivas.

Agora, ele vai esperar para ver se a equipe de atletismo dos EUA o convocará para fazer parte do grupo de revezamento.

“Tudo o que sei é que dei tudo o que tinha”, disse ele. “Não posso estar muito desapontado. Tenho 16 anos e estou correndo como um homem adulto.”