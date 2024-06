Atleta estrela em ascensão Jackson James Rice morto aos 18 anos, semanas antes da estreia olímpica

O pai de arroz, Darren , confirmado seu filho morreu no sábado durante um acidente de mergulho livre em Faleloa, Tonga. Acredita-se que JJ sofreu um apagão em águas rasas.

O pai de JJ disse que outros mergulhadores encontraram seu corpo por volta das 12h15 no fundo do mar… embaixo do barco. Tentaram ressuscitá-lo, mas ele faleceu.