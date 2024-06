Ator de ‘Seinfeld’ Hiram Kasten morre aos 71 anos

O ator e comediante faleceu no domingo depois de lutar contra várias doenças, incluindo câncer de próstata… de acordo com um obituário postado em seu oficial página do Facebook .

Ei, colega Jerry Seinfeld no início de sua carreira, depois de fazer o teste na The Comic Strip, e os dois iniciaram uma amizade para toda a vida que resultou na aparição de Hiram em três episódios de “Seinfeld” como Michael, colega de trabalho de Elaine Benes.

Além de “Seinfeld”, Kasten fez aparições regulares em sitcoms nas décadas seguintes, acumulando créditos por “My Wife and Kids”, “Saved By the Bell”, “The Fresh Prince of Bel-Air”, “Everybody Loves Raymond”. ”, “7º Céu”, “Limite seu entusiasmo”, “Homens de uma certa idade” e muito mais.