Ator Josh Lucas noivo de namorada meteorologista

Josh Lucas ‘a previsão do futuro exige dias felizes e compromisso amoroso… porque o ator acabou de ficar noivo de sua namorada, que é meteorologista!

Fontes com conhecimento direto dizem ao TMZ… o ator pediu sua namorada em casamento – ABC7’s Brianna Ruffalo – em sua recente viagem à Itália, um lugar muito romântico para dobrar os joelhos, temos que dizer.

Disseram-nos que os pombinhos percorreram todo o país… visitando Positano e Nápoles para um pouco de descanso e descanso no verão – e aparentemente JL achou que era o momento perfeito para propor casamento, já que os ancestrais de Ruffalo vieram da Itália.

Alerta de spoiler… Ruffalo disse que sim e o feliz casal contou a boa notícia para suas famílias quando chegaram em Los Angeles. Disseram-nos que as famílias estão muito entusiasmadas com o casal.

A propósito… BR decidiu pregar uma peça fofa em seus fãs – postando um vídeo nas redes sociais na traseira de uma Vespa no início desta semana – e, se você puxar a lupa, poderá vê-la usando o anel no reflexo do espelho lateral.