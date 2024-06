Atualização sobre lesão de Cameron Brink traz notícias devastadoras para o novato do Los Angeles Sparks

Faíscas de Los Angeles centro novato Cameron Brink sofreu um golpe devastador com uma ruptura do LCA no joelho esquerdo, conforme anunciado pela equipe na quarta-feira. A lesão ocorreu durante o jogo de terça-feira à noite contra o Sol de Connecticutsolicitando uma avaliação mais aprofundada no dia seguinte.

O incidente ocorreu no primeiro quarto enquanto Brink dirigia para a cesta. Seu joelho dobrou, causando uma queda dolorosa que exigiu a ajuda de seus companheiros de equipe para se levantar. Em última análise, ela teve que ser carregada do chão por treinadores.

O novato do Angeles Sparks, Cameron Brink, foi expulso da quadra após lesão no joelho

Este revés não é apenas desanimador para Brink and the Sparks, mas também para o WNBA e as próximas Olimpíadas. Brink, que foi a segunda escolha no draft de Stanford, rapidamente emergiu como uma das jovens estrelas mais brilhantes da liga.

Em apenas 15 jogos, ela mostrou seu talento com médias de 7,5 pontos, 5,3 rebotes, 1,7 assistências, 2,3 bloqueios e 1,1 roubos de bola por jogo. Seu impacto dentro e fora da quadra a tornou uma das jogadoras mais visíveis da liga.

Os sonhos olímpicos de Cameron frustrados

“Obviamente, esta é uma pausa difícil para Cameron e para a nossa equipe”. disse o técnico do Sparks, Derek Fisher. “Ela tem sido um contribuidor fundamental para nós e a sua ausência será sentida em ambos os lados do campo. Iremos apoiá-la durante a sua recuperação e esperamos o seu regresso na próxima época.”

A lesão de Brink não é apenas um golpe para o Sparks mas também para o time de basquete 3×3 dos EUA nas próximas Olimpíadas de Paris. Recentemente foi selecionada como integrante da equipe, destacando seu potencial no cenário internacional.

“Estamos profundamente tristes com a lesão de Cameron e desejamos-lhe uma rápida recuperação”, comentou o técnico do 3×3 da equipe dos EUA. “A sua presença em campo fará falta, mas sabemos que ela voltará mais forte e continuará a representar o seu país com orgulho.”

À medida que Brink inicia seu caminho para a recuperação, os Sparks e seus fãs sem dúvida sentirão falta de sua presença na quadra. Porém, com sua determinação e talento, não há dúvidas de que ela voltará mais forte e continuará a causar impacto na WNBA e no cenário internacional.