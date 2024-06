Atualizações do Euro 2024: Bélgica é vaiada e manca nas oitavas de final

O Euro 2024 está em andamento! Nossos arquivos diários fornecem os relatórios mais recentes do torneio, bem como linhas de apostas, o que observar e as melhores leituras.

Acompanhe a ESPN durante todo o torneio enquanto trazemos as últimas notícias da Alemanha até a final em 14 de julho.

A liderança: exibição sombria permite a passagem da Bélgica, mas agora enfrentará a França

STUTTGART, Alemanha – Houve algo muito triste e final na reação de choque e raiva de Kevin De Bruyne ao ser vaiado por seus próprios torcedores, enquanto os jogadores da Bélgica tentavam agradecer aos torcedores viajantes por assistirem ao triste empate em 0 a 0 contra a Ucrânia, em Stuttgart.

O capitão belga começou a levar seus companheiros para o final do estádio que era um mar de camisas vermelhas, mas só chegou à borda do círculo central antes de se virar e mandar os jogadores para fora do campo porque as vaias foram tão altas que o O meio-campista do Manchester City sentiu claramente que faria mais mal do que bem chegar mais perto dos 15.000 torcedores belgas.

Mas depois de dez anos em que a chamada Geração de Ouro do país prometeu tanto e entregou tão pouco, os adeptos estavam fartos de uma exibição tão desprovida de paixão e ambição contra a Ucrânia que se voltaram contra os jogadores.

A Bélgica não foi eliminada pela Ucrânia. Longe disso. Este empate sem gols garantiu o segundo lugar no Grupo E e a qualificação, embora para o confronto das oitavas de final contra a França, em Düsseldorf, no domingo.

Mas a Bélgica era aborrecida e monótona e jogava como uma equipa antiga, sem energia e sem ideias. De Bruyne fez o possível para levar seu time à vitória, mas estava travando uma batalha solitária enquanto aqueles ao seu redor – Romelu Lukaku, Youri Tielemans, Yannick Carrasco – todos se sentiam lisonjeados em enganar.

Se a Ucrânia tivesse aproveitado uma das suas oportunidades nos últimos cinco minutos, quando a equipa de Serhiy Rebrov avançou em busca do golo que a levaria do último lugar ao topo, a Bélgica teria sido eliminada.

A Bélgica avança para as oitavas de final, mas agora enfrentará a França depois de terminar como vice-campeã do Grupo E. (Foto de Isosport/MB Media/Getty Images)

Mas eles resistiram, jogando a bola para os escanteios no final do jogo, na tentativa de encerrar o jogo. Em vez de perseguir a vitória que garantiria o primeiro lugar e uma eliminatória mais fácil do que contra os seus vizinhos franceses, a Bélgica jogou pelo seguro e foi isso que irritou os adeptos.

Esta é uma equipe que parece estar sem fôlego e não parece feliz. Mas esta é uma equipa com muito talento, por isso talvez consiga mostrar a sua verdadeira qualidade frente à França e trazer os adeptos de volta ao seu lado.

Em vez disso, parece que a Bélgica terá mais um jogo neste torneio e os adeptos vão vaiar ainda mais alto quando forem eliminados. — Mark Ogden

Grupo E GP C D eu GD PT 1 – Romênia (Q) 3 1 1 1 +1 4 2 – Bélgica (Q) 3 1 1 1 +1 4 3 – Eslováquia (Q) 3 1 1 1 0 4 4 – Ucrânia (E) 3 1 1 1 -2 4 1, 2: Qualifica-se para Ro16; 3: Possível qualificação

Imagens e sons em torno do Euro 2024

Roménia e Eslováquia celebram juntas as eliminatórias

FRANKFURT – Não é algo que você vê com muita frequência. Ao apito final do Eslováquia x Romênia, ambos os bancos se esvaziaram e os jogadores invadiram o campo em júbilo, enquanto todo o campo – 80% em amarelo romeno, 20% em azul eslovaco – saltava nas arquibancadas e cantava com todo o coração. .

O empate em 1 a 1 entre as equipes significou que ambas se classificaram. Sabíamos de antemão que, pelos caprichos do formato e dos critérios de desempate, um empate sempre faria com que ambos avançassem. Alguns – como evidenciado pelas casas de apostas que oferecem probabilidades muito baixas num empate – mostraram-se cínicos antes do jogo e sugeriram que se tratava de um caso clássico de “dilema dos prisioneiros”. Colabore e empata o jogo e ambos se beneficiarão. Tente vencer e um de vocês cairá.

A Roménia vence o Grupo E após um empate 1-1 com a Eslováquia. (Foto de Arne Dedert/picture alliance via Getty Images)

Exceto que aqueles cínicos estavam errados. Ambas as equipas tentaram vencer e não faltaram desarmes decisivos (quatro romenos receberam cartão amarelo, incluindo o treinador Edward Iordănescu) e momentos de confronto direto. Terminou empatado porque o cruzamento perfeito de Peter Pekarík acertou a cabeça de Ondrej Duda para a liderança da Eslováquia, o VAR julgou que a falta de Dávid Hancko sobre Ianis Hagi (filho de você-sabe-quem) foi dentro da área e Razvan Marin converteu o pênalti que se seguiu . Não porque houvesse qualquer conluio evidente, nem mesmo nos estágios finais, depois que os céus se abriram, encharcando o campo e trovejando ao fundo.

A melhor notícia, porém, veio do outro jogo, já que o empate sem gols da Bélgica com a Ucrânia significou a vitória da Romênia no grupo. Em seguida, eles enfrentarão a Eslovênia ou a Holanda. Quanto à Eslováquia, a recompensa é um confronto com a Inglaterra ou a Espanha. Não importa, ambos estão nas oitavas de final e puderam comemorar juntos nas ruas de Frankfurt. -Gabriele Marcotti

Saliba perde o ônibus

Não deixe ninguém para trás… exceto se você jogar pela França.

Quando Os azuis chegaram ao seu quartel-general em Bad Lippspringe pouco depois das 23 horas, hora local, após o empate 1-1 com a Polónia, em Dortmund, na noite de terça-feira, estavam com um homem a menos. O defesa-central do Arsenal, William Saliba, não estava no treinador que levou Didier Deschamps e os seus jogadores de volta, pois ainda estava no Signal Iduna Park, na sala de controlo antidoping.

Saliba foi selecionado para ser testado, mas às 21h, horário local, ainda não havia conseguido fornecer uma amostra de urina. Assim, como todos os outros jogadores estavam prontos para partir, Deschamps decidiu partir sem ele. O zagueiro acabou saindo do campo às 22h30 em uma van com um funcionário para se juntar aos companheiros.

Agora que a fase de grupos terminou, as famílias dos jogadores e funcionários da França podem ficar no hotel da equipe pela primeira vez neste torneio, então todos estão ansiosos por isso. Os jogadores estão de folga até quinta-feira e voltarão a treinar à tarde, após a saída de suas famílias na hora do almoço… desde que alguém não fique para trás. — Julien Laurens

Leboeuf: Deschamps tem que mudar a tática da França na fase eliminatória Frank Leboeuf reage ao segundo lugar da França no Grupo D após o empate 1-1 com a Polónia no Euro 2024.

Alaba dá folga à Áustria

O seleccionador da Áustria, Ralf Rangnick, teve uma surpresa ao regressar ao balneário depois de cumprir as suas funções de comunicação social, após a emocionante vitória da sua equipa por 3-2 sobre a Holanda, na terça-feira.

Durante as comemorações após conquistar o primeiro lugar no Grupo D, David Alaba, que está na Alemanha como “capitão não-jogador” devido a uma lesão de longa duração, decidiu recompensar a equipe cancelando um treino planejado para quarta-feira. Isso significou um reagendamento rápido, com Rangnick brincando em sua entrevista coletiva que, se Alaba tivesse ordenado um dia de folga, ele não poderia discutir.

Obviamente, tudo correu bem para o resto do elenco, e o meio-campista Marcel Sabitzer, que também esteve na coletiva de imprensa após ser eleito o Melhor em Campo, sorriu quando Rangnick revelou a intervenção de Alaba.

Alaba não faz parte oficialmente da equipe depois de ter sido excluído do torneio devido a lesão, mas esteve afastado ao lado de Rangnick nos três jogos da Áustria. Talvez o defesa do Real Madrid seja um treinador em formação? — Rob Dawson

Torcedor croata é mordido enquanto lembrança roubada

O torcedor croata Lenard Barisic nunca esquecerá a noite de 24 de junho de 2024, e não apenas porque estava no meio da multidão para ver seu time ser eliminado da Euro depois de sofrer um gol no último chute do jogo no empate de 1 a 1 de segunda-feira. com a Itália.

Enquanto alguns jogadores croatas aplaudiam os torcedores que viajavam, o ala Luka Ivanusec jogou sua camisa para a torcida, que foi pega por Barisic. Foi uma lembrança que deu ao jovem de 20 anos, que faz parte da torcida da Guarda Croata, pelo menos uma boa lembrança de uma noite decepcionante. Mas uma vez fora da Red Bull Arena de Leipzig, ele foi atacado por três pessoas que roubaram sua camisa, incluindo uma mulher que o mordeu no ombro com tanta força que lhe tirou sangue.

Depois de relatar o incidente à polícia local, que está investigando, Barisic postou sua história e uma imagem de seu ferimento nas redes sociais. Logo se tornou viral, a tal ponto que a notícia do incidente chegou ao próprio Ivanusec, e o jogador do Feyenoord se comprometeu a enviar outra camisa a Barisic. — Julien Laurens

Estatística do dia

O Grupo C terminou com apenas uma partida vencida e apenas sete gols marcados ao longo dos seis jogos disputados. Desde que a fase de grupos foi introduzida no Euro em 1980, este é o primeiro torneio em que um grupo obteve menos de duas vitórias. O total de sete gols marcados é o menor, junto com o Grupo C da Euro 2016. — Estatísticas e informações da ESPN

Dica de apostas (probabilidades via ESPN BET)

A Inglaterra está no lado mais fácil do sorteio das eliminatórias da Euro 2024, então talvez este seja o melhor preço que você conseguirá para eles ganharem tudo? Parece errado, mas +350 na Inglaterra é melhor do que +475 na França. — ESPN

Uma grande leitura

Melchiot: Holanda sem força no Euro 2024 Mario Melchiot debate o que deu errado para a Holanda na derrota por 3-2 contra a Áustria na Euro 2024.

O Euro 2024 está a desenrolar-se como uma corrida de cavalos clássica. Primeiro, você tem seus cavalos velozes saltando na frente para definir o ritmo – os países menos favorecidos jogando feno e se divertindo, as cenas absurdas de multidões cantando em massa nas ruas, as histórias de 50.000 fãs do País A preenchendo este estádio e outros 40 mil do País B lotando aquele. Essas histórias adicionaram uma camada de alegria absoluta que poucos grandes torneios conseguiram igualar.

O trecho agora se aproxima, no entanto. Muitos dos oprimidos começaram a se retirar, e os pesos pesados ​​estão se acotovelando e disputando posição. Praticamente todos os favoritos deste torneio avançaram para as fases eliminatórias – afinal, dois terços das 24 equipes o fazem – e embora nem todos estejam incríveis ainda, é o trecho que importa.

Com as oitavas de final começando no sábado, vamos olhar para todos que se classificaram até agora e explicar por que ganharão o Euro – ou não. Onze equipes se classificaram na noite de terça-feira e conheceremos as outras cinco equipes após a ação de quarta-feira.

– Connelly: Por que França, Inglaterra e outros ganharão ou não o Euro 2024

E finalmente …

Novak Djokovic tira fotos com os torcedores da Sérvia antes do jogo. Sebastian Widmann – UEFA/UEFA via Getty Images

Pouco depois da hora do almoço de terça-feira, a lenda do tênis sérvio Novak Djokovic estava testando o joelho nas quadras de grama de Wimbledon. Cerca de seis horas depois, ele estava no campo em Munique, vestido imaculadamente, para assistir a Sérvia enfrentar a Dinamarca na Euro 2024.

A recepção que teve dos torcedores sérvios foi incrível. O jogador de 37 anos, que venceu 24 torneios importantes, teve uma presença de tipo presidencial na linha lateral antes da partida, enquanto cumprimentava a equipe de bastidores e desejava felicidades a cada jogador ao deixar o campo.

“Não sou um especialista em futebol, nem me permito dizer nada sobre táticas e o jogo em si”, disse Djokovic na RTS. “Mas cada minuto é importante, o coração, o orgulho, a vontade de representar o país da melhor forma. … O resultado é algo que não se pode prever, mas quando os atletas dão tudo o que têm, então nada pode ser atribuído a eles. Só de olhar para as bancadas já há motivação suficiente para eles darem o seu melhor. Desejo-lhes o melhor, estamos todos aqui para ajudá-los, a nação está a observá-los e a segui-los.

Djokovic também testemunhou sua própria mensagem pré-gravada para os fãs sérvios. Uma das peculiaridades deste torneio é a UEFA reunindo vídeos de boas-vindas de figuras bem conhecidas de cada país. A Itália tem o tenista masculino número 1 do mundo Jannik Sinner, a Inglaterra tem o “Hardest Geezer” (que correu a extensão da África), enquanto para a Sérvia, é Djokovic. Ele se viu na tela grande enquanto a multidão gritava, “Novak, Novak.”

“Estou muito satisfeito por estar aqui para ser mais um torcedor da Sérvia e aproveitar a atmosfera”, disse Djokovic à RTS. “Os esportes coletivos são diferentes, mas essencialmente as coisas são iguais. A preparação já é 50% de vitória, os meninos tiveram quatro ou cinco dias para se preparar. Cada minuto é importante”.

Infelizmente, a presença de Djokovic não foi suficiente para inspirar a Sérvia, que empatou em 0 a 0 com a Dinamarca e foi eliminada do torneio. — Tom Hamilton.