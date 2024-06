Atualizações do Euro 2024: momento mágico de Bellingham salva a Inglaterra

O Euro 2024 está em andamento! Nossos arquivos diários fornecem os relatórios mais recentes do torneio, bem como linhas de apostas, o que observar e as melhores leituras.

Fique de olho na ESPN durante todo o torneio, pois trazemos as últimas notícias da Alemanha até a final em 14 de julho.

A liderança: Bellingham dá um passo à frente quando mais importa

GELSENKIRCHEN — Jude Bellingham estava disposto a se apresentar como o salvador da Inglaterra em um anúncio pré-torneio para a adidas e, após uma longa espera, ele provou ser exatamente isso em Gelsenkirchen no domingo.

Se formos honestos, o meio-campista do Real Madrid teve um jogo bem miserável contra a Eslováquia por 94 minutos ou mais: correndo por rotas sem saída, arrastando-se na posse de bola e frequentemente a imagem de frustração em relação ao árbitro Umut Meler. Sua noite refletiu o mal-estar que tomou conta da Inglaterra como um time.

No entanto, quando o time de Gareth Southgate estava prestes a ser eliminado humilhantemente nas oitavas de final para a Eslováquia após o gol inaugural de Ivan Schranz aos 25 minutos, Bellingham reagiu mais rápido a um passe de Marc Guéhi para produzir um chute espetacular de bicicleta, tirando-os do abismo e empatando a partida em 1 a 1 faltando segundos para o fim do tempo regulamentar.

Após o gol de Bellingham no quinto minuto dos acréscimos, Harry Kane chegou à festa no primeiro minuto da prorrogação com o cabeceamento decisivo na vitória por 2 a 1 que foi o produto de três substitutos combinados para ajudá-lo: Cole Palmer , Eberechi Eze e Ivan Toney.

Os quatro primeiros colocados da Inglaterra, Bellingham, Kane, Bukayo Saka e Phil Foden, têm sido tão desanimadores até este ponto, mas o momento mágico de Bellingham é precisamente o motivo pelo qual muitos os consideram favoritos pré-torneio: há tantos jogadores à disposição de Southgate, capazes de definir jogos.

Ao comemorar o gol de empate, Bellingham pareceu dizer: “Quem mais?” É como se ele soubesse o tempo todo.

A Inglaterra precisa se destacar coletivamente nas quartas de final contra a Suíça no sábado, mas precisa de Bellingham em forma para garantir qualquer tipo de sequência prolongada na Euro 2024. — James Olley

Jude Bellingham marcou em uma cobrança de cabeça no minuto final para manter a Inglaterra na Euro 2024. Adam Davy/PA Images via Getty Images

Imagens e sons em torno do Euro 2024

Alaba lesionado causa impacto na Áustria

David Alaba se tornou uma figura chave na campanha da Áustria na Euro 2024, apesar de ter sido excluído da equipe de Ralf Rangnick devido a uma lesão no ligamento cruzado anterior sofrida enquanto jogava pelo Real Madrid em dezembro passado.

O técnico da Áustria, Rangnick, disse que o ex-zagueiro do Bayern de Munique “sacrificou suas férias inteiras” para ficar com o time na concentração em Berlim, a fim de “apoiar a comissão técnica e os jogadores com sua experiência”. Enquanto o time treinava, Alaba trabalhou em sua reabilitação, mas participou de eventos do time, incluindo presentear Rangnick com um bolo de aniversário no sábado.

E o jogador de 32 anos falou em uma entrevista coletiva no fim de semana para dizer o quão importante foi para ele estar perto da seleção nacional, mesmo que não possa jogar.

“Claro que eu preferiria estar em campo”, disse ele. “Isso é completamente normal e meu objetivo, mas não é possível aqui agora. Eu ainda tento apoiar o time da melhor forma que posso e tento contribuir com minha experiência. Também estou envolvido um pouco mais intensamente com a equipe técnica agora, em análise de vídeo ou na preparação para jogos. Mas todas as reuniões com o treinador não são possíveis por causa dos tratamentos que estou fazendo.”

Espera-se que Alaba retorne à ação pelo Real Madrid no outono, mas disse que ainda não definiu uma data para seu retorno.

“Estou melhorando a cada semana”, disse ele. “Tenho aqui todas as oportunidades de trabalhar ao mais alto nível. A reabilitação é muito intensiva, por vezes muito difícil, mas posso trabalhar bem aqui. Estou num caminho muito bom, mas não estou a colocar demasiada pressão sobre mim mesmo. Não há uma data específica para quando quero voltar a campo. Quero voltar quando estiver 100%. — Marca Ogden.

Portugal mantém Pepe no gelo

Portugal está fazendo tudo o que pode para manter Pepê em forma para os jogos, inclusive dando ao zagueiro de 41 anos a primeira utilização dos banhos de gelo após os jogos.

O zagueiro do FC Porto ainda desempenha um papel fundamental na seleção nacional, apesar de uma carreira que se aproxima dos 900 jogos pelo clube e pela seleção. Com Portugal já garantido no topo do Grupo F, ele foi poupado para o jogo final contra a Geórgia, mas deve começar contra a Eslovênia nas oitavas de final na segunda-feira e estender seu recorde de ser o jogador mais velho a jogar uma Eurocopa em sua quinta participação no torneio.

“Os fisioterapeutas dizem que as máquinas basicamente pertencem a mim, mas é para que eu possa me recuperar o mais rápido possível”, disse Pepe em entrevista coletiva no sábado. “Sei que não recupero tão rapidamente como um jovem de 20 anos, mas tento dar o meu melhor para estar sempre disponível para o meu treinador.” — Rob Dawson

Estatística do dia

Kobbie Mainoo (19 anos, 72 dias) é o terceiro jogador mais jovem a começar uma partida eliminatória pela Inglaterra em um grande torneio (Copa do Mundo/Europa), depois de Michael Owen contra a Argentina em 1998 (18 anos, 198 dias) e Wayne Rooney contra Portugal em 2004 (18 anos, 244 dias). — Opta

Antevisão dos jogos de segunda-feira

jogar 2:17 Por que a Bélgica deve ser perfeita para vencer a França Julien Laurens acredita que a Bélgica deve jogar o jogo perfeito para ter alguma chance de vencer a França, apesar de ter seus próprios problemas.

França x Bélgica (Düsseldorf; 18h local / meio-dia ET)

Probabilidades (via ESPN BET): França -110, Empate +220, Bélgica +350

E eles se encontram novamente! Seis anos após a épica semifinal da Copa do Mundo de 2018 (vitória de 1 a 0 para a França após um cabeceio de Samuel Umtiti) e três anos após uma espetacular semifinal da Nations League (vitória de 3 a 2 para a França graças a um gol tardio de Theo Hernández), os dois times estão prontos para reacender sua antiga rivalidade na segunda-feira.

Foi há 120 anos quando eles se encontraram em seu primeiro jogo internacional e, desde então, o clássico tem sido mais um assunto francês do que qualquer outra coisa. Mas, apesar do domínio do passado, Didier Deschamps e seus jogadores sabem que não podem tomar nada por garantido. Sob Domenico Tedesco, Kevin De Bruyne & Co. têm sido fracos neste torneio e devem ter um bom desempenho após uma fase de grupos decepcionante. Mas Kylian Mbappé e seus companheiros de equipe também devem melhorar seu jogo.

Sob o comando de Deschamps, a França sempre foi implacável em jogos eliminatórios: eles não perdem nenhum em 90 minutos desde 2014. O técnico usou os últimos dias para reunir seu grupo e colocá-los na mentalidade certa para liberar seu potencial. — Julien Laurens

Portugal x Eslovênia (Frankfurt; 21h local / 15h ET)

Probabilidades: Portugal -270, Empate +380, Eslovénia +750

Portugal é o grande favorito para ultrapassar a Eslovénia, mas há preocupações entre alguns adeptos de que seja exactamente o tipo de equipa que pode causar-lhes problemas.

Em um amistoso entre os dois times em março, Portugal teve quase 70% de posse de bola, mas conseguiu apenas dois chutes a gol, enquanto a Eslovênia venceu por 2 a 0, dando a Roberto Martinez sua primeira derrota como técnico. Portugal, que descansou jogadores, mas ainda incluiu Pepê, Diogo Dalot, João Cancelo, João Félix e Cristiano Ronaldo, achou a defesa profunda e compacta da Eslovênia difícil de quebrar e foi pega no contra-ataque — da mesma forma que a Geórgia encontrou sucesso contra o time de Martinez em sua vitória na fase de grupos em Gelsenkirchen.

Ronaldo deve ser titular contra a Eslovênia, em Frankfurt, dois anos depois de ter sido dispensado de forma sensacional para a partida de Portugal nas oitavas de final contra a Suíça, na Copa do Mundo do Catar. O jogador de 39 anos ainda busca o primeiro gol na Euro 2024. — Dawson.

Dica de apostas (probabilidades via ESPN BET)

Cristiano Ronaldo pode estar com dificuldades, mas Portugal pode recorrer ao craque do meio-campista Bruno Fernandes, e se ele marcar um gol e também der uma assistência contra a Eslovênia, as chances são de +550. ESPN

Uma grande leitura

N’Golo Kanté tem sido um dos melhores jogadores da França até agora. Boris Streubel – UEFA/UEFA via Getty Images

Ele foi uma inclusão surpreendente na seleção francesa para a Euro 2024, após 24 meses longe do futebol internacional, mas N’Golo Kanté está de volta com força e é uma das maiores histórias do torneio até agora.

A última vez que o jogador de 33 anos jogou pelos Les Blues (antes dos jogos de preparação para a Euro 2024) foi na derrota por 2 a 1 da Liga das Nações para a Dinamarca, em junho de 2022. Depois disso, uma grave lesão no tendão da coxa o fez perder o Copa do Mundo de 2022 no Catar e 90% da temporada 2022-23 com o Chelsea. Então, sua transferência para o Al Ittihad, da Arábia Saudita, no verão de 2023, o afastou ainda mais dos holofotes e muitos se perguntaram se algum dia veríamos o meio-campista jogar por seu país novamente.

Antes de viajar para a Alemanha, Kanté venceu todos os outros do time nos testes físicos. E, como se alguém precisasse ser lembrado de sua qualidade, suas performances nos treinos rapidamente conquistaram seus companheiros de equipe.

Nas duas primeiras partidas da Euro 2024, contra Áustria (1-0) e Holanda (0-0), Kanté ganhou o prêmio de Homem da Partida em ambas as ocasiões. Ele correu mais do que qualquer outro em campo, recuperou a bola mais do que qualquer outro e venceu mais duelos do que qualquer outro. Ele estava em todos os lugares.

– Laurens: Kanté está de volta, melhor do que nunca, e a França precisa muito dele

E finalmente …

jogar 1:56 Gab Marcotti critica a Itália após a eliminação da Euro 2024 Gab Marcotti não se contém em sua avaliação do desempenho da Itália após a derrota por 2 a 0 para a Suíça nas oitavas de final da Euro 2024.

Era de se esperar, mas ler os jornais italianos na manhã de domingo, após a humilhante derrota da atual campeã Itália por 2 a 0 contra a Suíça, eliminando-a nas oitavas de final, foi bastante brutal.

“Uma Vergogna” (uma vergonha) foi a manchete do Corriere dello Sport.

Para o Tuttosport, foi “Fallimento Nacional“(“fracasso nacional” ou “fracasso da equipa nacional”, como Nacional é também um dos apelidos do Azzurri).

Houve “Desgosto e raiva” no Corriere della Sera, enquanto a capa da Gazzetta dello Sport foi “Que humilhação!” O jornal também pediu que “tudo fosse reconstruído” e disse que “o tempo das desculpas acabou”.

No artigo principal, o tom é tão agressivo quanto os demais: “Dois anos jogados no lixo. O fracasso contra a Macedônia do Norte (derrota nos playoffs da Copa do Mundo de 2022), o [Roberto] Adeus Mancini e agora a Suíça: a Itália se perdeu.”

Todos os meios de comunicação do país obviamente criticaram fortemente os jogadores e o técnico Luciano Spalletti.

O treinador, que permanecerá no cargo após o torneio, foi acusado de errar muitas coisas, nomeadamente “a sua táctica, as suas escolhas, a preparação”, segundo a Gazzetta.

Mas La Repubblica fez sua crítica melhor com uma metáfora culinária: “A pasta carbonara, você pode fazer se tiver ovos, guanciale (um pouco de carne curada em sal) e pecorino (um pouco de queijo duro feito de leite de ovelha). Se você tiver apenas alho e um pouco de óleo, você tem que mudar a receita. Mas não, isso, ele não entendeu.” — Laurens