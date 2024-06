Auburn-Duke, Alabama-UNC destacam Desafio ACC/SEC 2024

Os confrontos para o segundo Desafio ACC/SEC anual foram anunciados na quarta-feira, com destaque para a viagem de Auburn a Duke e Carolina do Norte, recebendo o Alabama.

A primeira edição da série entre as duas conferências terminou com um empate de 7-7 na temporada passada, com o Arkansas derrotando Duke para completar a recuperação da SEC de um déficit de 7-4.

Auburn-Duke e Alabama-Carolina do Norte – ambos os confrontos entre os 15 melhores times – estão agendados para 4 de dezembro.

Auburn está classificado em 11º lugar no Way-Too-Early Top 25 da ESPN, enquanto Duke ocupa o 8º lugar. Os Tigers são liderados pelo All-American da pré-temporada Johni Broome e conseguiram duas transferências de impacto do portal em JP Pegues ( Furman) e Miles Kelly (Georgia Tech).

Duke traz a turma de recrutamento número 1 do país, encabeçada pelo projetado jogador número 1 da NBA, Cooper Flagg.

Alabama x Carolina do Norte é uma revanche do torneio Sweet 16 da NCAA da última temporada, que o Crimson Tide venceu antes de avançar para a Final Four. A decisão de Mark Sears de se retirar do draft da NBA elevou a equipe de Nate Oats para o segundo lugar no ranking Way-Too-Early, e a Carolina do Norte está em décimo lugar após o retorno do candidato ao Wooden Award, RJ Davis.

Outros confrontos intrigantes incluem John Calipari, vestindo o vermelho cardinal do Arkansas em vez do azul do Kentucky, levando seus Razorbacks para Coral Gables para enfrentar Miami; o novo técnico do Kentucky, Mark Pope, e os Wildcats viajando para Clemson, que vem de uma aparição na Elite Oito; e o novo técnico de Louisville, Pat Kelsey, hospedando um time Ole Miss que deveria estar classificado entre os 25 primeiros.

Os horários e as designações da televisão ainda não foram anunciados.

Lista completa de confrontos do Desafio ACC/SEC:

Terça-feira, 3 de dezembro

Carolina do Sul no Boston College

Cal no Missouri

Kentucky em Clemson

Estado da Flórida na LSU

Georgia Tech em Oklahoma

Ole senhorita em Louisville

Arkansas em Miami

Notre Dame na Geórgia

Siracusa no Tennessee

Wake Forest na Texas A&M

Quarta-feira, 4 de dezembro

Castanho-aloirado em Duke

Texas no estado da Carolina do Norte

Alabama na Carolina do Norte

Pitt no estado do Mississippi

Virgínia na Flórida

Vanderbilt na Virginia Tech