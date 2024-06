Auburn tira RB Alvin Henderson de 4 estrelas da Penn State

Auburn ganhou uma grande reviravolta no estado e sua perspectiva de maior audiência na classe de 2025 quando o running back Alvin Henderson, nº 55 na ESPN 300, se desvinculou da Penn State e fez sua promessa verbal aos Tigers na sexta-feira.

“#WAREAGLE. Vou ficar em casa”, escreveu Henderson no Twitter/X.

#WAREAGLE Vou ficar em casa 🏡🦅🥶 https://t.co/ySQi65oXK2 – “𝐀” 𝐓𝐑𝐀𝐈𝐍 2️⃣ 𝐇𝐄𝐍𝐃𝐄𝐑𝐒𝐎𝐍 (@AlHenderson_1) 21 de junho de 2024

O running back de quatro estrelas de Elba, Alabama, estava comprometido com o Nittany Lions desde 11 de abril e sua mudança segue visitas a Auburn e Penn State nas últimas semanas. Com sua virada, Henderson se torna o 10º compromisso da ESPN 300 na segunda classe de contratação de Hugh Freeze com os Tigers.

Henderson registrou 225 corridas para 3.532 jardas e um recorde estadual de 61 touchdowns no outono passado. Ele se junta aos tackles ofensivos Tavaris Dice (nº 150 na ESPN 300) e Broderick Shull (nº 227) entre as principais perspectivas ofensivas comprometidas com Auburn neste ciclo. O quarterback cinco estrelas Julian Lewis, o recruta número 1 do país que está comprometido com a USC, fez uma visita oficial aos Tigers no fim de semana passado.

A saída de Henderson marca um golpe significativo para a turma de 2025 de James Franklin. O rusher de 5 pés-10 foi o candidato com melhor classificação a caminho da Penn State no próximo ciclo. Depois de Henderson, ESPN 300 compromete Brady O’Hara (No. 4 TE-Y) e Lyrick Samuel (No. 33 wide receiver) como os principais recrutas ofensivos definidos para se juntar aos Nittany Lions em 2025.