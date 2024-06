Aumento do COLA para 2025 no SSDI: Quanto a renda por invalidez pode aumentar com o COLA projetado para 2025?

A relatório recente destaca que a analista da Previdência Social e Medicare, Mary Johnson, prevê um menor Ajuste de Custo de Vida (COLA) para benefícios da Previdência Social em 2025. Ela agora prevê um aumento de 3 por cento nos pagamentos para idosos, sobreviventes e pessoas com deficiênciauma ligeira queda em relação à estimativa de maio de 3,2%.

Outros especialistas concordam com a previsão mais baixa de Johnson para 2025. Alex Moore da The Senior Citizens League (TSCL) e Blacksmith Professional Services observou que sua previsão de COLA caiu de 2,66% para 2,57%. Enquanto isso, o blog financeiro CalculatedRisk prevê o COLA de 2025 variará entre 2,5 e 3 por centoo menor aumento desde o aumento de 1,3 por cento em 2021. O Gabinete de Orçamento do Congresso oferece uma previsão ainda mais baixa, de 2,5 por cento.

A taxa oficial do COLA de 2025 será anunciada em outubro pela Administração da Segurança Social. Estas projecções sugerem que os requerentes da Segurança Social poderão ver um aumento menor nos seus benefícios em comparação com anos anteriores, o que é essencial para os beneficiários terem em conta no seu planeamento financeiro.

Dadas essas mudanças previstas, os indivíduos podem querer explorar diferentes estratégias financeiras, como comparar os benefícios de um Certificado de Depósito (CD) com uma Conta Poupança de Alto Rendimento para investimentos de curto prazo.

Especialistas antecipam ajuste menor

É crucial se manter atualizado sobre esses desenvolvimentos, pois as previsões do COLA podem mudar. Por exemplo, em maio, 51 milhões de beneficiários aposentados receberam um cheque médio da Previdência Social de US$ 1.916,63, o que totaliza US$ 23.000 anualmente. Embora isso possa não parecer muito, é uma fonte de renda crítica para muitos aposentados. Uma pesquisa da Gallup indica que entre 80% e 90% dos aposentados contam com seu pagamento da Previdência Social como uma fonte de renda “principal” ou “secundária”, ressaltando sua importância para cobrir despesas diárias.

O COLA anual é aguardado com grande expectativa pelos beneficiários da Segurança Social, pois ajuda-os a manter o seu poder de compra num contexto de custos crescentes. Como explica The Motley Fool: “Se você reunisse uma cesta de todos os bens e serviços que os idosos compram regularmente, e o preço de compra desses bens e serviços coletivos aumentasse, os benefícios deveriam, idealmente, aumentar em uma quantidade proporcional para garantir que não perda de poder de compra”.

Historicamente, os COLAs eram feitos arbitrariamente pelo Congresso até que ajustes anuais automáticos foram introduzidos em 1975, proporcionando aos aposentados uma renda mais previsível e estável.