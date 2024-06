Avaliações dos jogadores argentinos: 8/10 Messi lidera vitória contra Canadá

A Argentina triunfou por 2 a 0 sobre o Canadá na partida inaugural da Copa América de 2024, no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, Geórgia, com gols de Lautaro Martínez e Julián Álvarez que levaram os atuais campeões ao primeiro lugar na classificação do Grupo A.

A Albiceleste começou forte, testando o goleiro canadense Maxime Crépeau logo no início para deixar os norte-americanos desconfortáveis. A equipe do técnico canadense Jesse Marsch, porém, não recuou, conseguindo vários chutes para manter a Argentina desconfortável até o apito do intervalo.

Copa América 2024

Após o segundo apito, a Argentina encontrou a energia que a levou à Copa América de 2021 e ao título da Copa do Mundo de 2022. Um passe importante de Lionel Messi para Alexis Mac Allister aos 49 minutos inspirou a preparação para o primeiro gol, permitindo que a figura do Liverpool se conectasse com Álvarez para ganhar a liderança.

O Canadá tentou se recuperar, mas o reserva Martínez entrou no jogo com o vigor necessário para acertar primeiro o fundo da rede e dobrar o placar.

A Argentina de Lionel Scaloni agora se preparará para enfrentar o Chile na noite de terça-feira, no MetLife Stadium, em Nova Jersey, pela segunda partida da fase de grupos do torneio.

Avaliação do gerente (escala de 1 a 10)

Lionel Scaloni, 8 anos O técnico fez um forte 11 inicial, mas sua inteligência se mostrou ao fazer as necessárias substituições no segundo tempo. Embora Álvarez pudesse ter permanecido em campo, a substituição de Martínez revelou-se um factor chave para a vitória. Um bom treinador não só conhece os seus jogadores mais fortes, mas também presta atenção aos activos no banco.

Avaliações dos jogadores (1-10; 10 = melhor)

GK Emiliano Martínez, 7 – Depois de um primeiro tempo um tanto confortável, o goleiro do Aston Villa tornou-se crucial nos 45 segundos para manter o placar limpo.

DF Nahuel Molina, 6 – Lutou pela direita contra Alphonso Davies, ficando curto contra o jogador do Bayern de Munique.

Cristian Romero, 7, do DF. Combinou bem com Martinez para criar, mantendo o tão necessário jogo sem sofrer golos.

DF Lisandro Martínez, 7 – Duas folgas e deram à defesa a força necessária contra um Canadá complicado.

DF Marcos Acuña, 6 — Sólido defensivamente, mas faltou força na hora de atacar.

MF Alexis Mac Allister 8– Incrivelmente criativo no ataque, ameaçando consistentemente os jogadores canadenses antes de finalmente marcar o primeiro gol. Excelente ligação com Messi para inspirar o golo.

Leandro Paredes 7– Um bom desempenho defensivo com duas interceptações necessárias e duas tentativas bloqueadas. Uma figura necessária no meio-campo.

MF Rodrigo De Paulo 7 — Defensivamente e estruturalmente sólido, teve alguns momentos brilhantes no ataque, mas seus passes longos precisam de ajustes.

MF Ángel Di María 7 — Liderou algumas fugas importantes, mas faltou precisão no pé da frente. Em outra noite, ele teria aproveitado essas oportunidades no primeiro tempo.

Jogador de futebol Lionel Messi 8 – Sua visão única de jogo inspirou o passe chave para Mac Allister na preparação do primeiro gol. Caso contrário, testou Crépeau, mas teve azar de não encontrar o fundo da rede no 1v1. situações.

FW Julián Álvarez 8– Apesar do primeiro tempo tranquilo, ele se redimiu com o gol inaugural do jogo.

Lionel Messi ajudou a Argentina a vencer o Canadá por 2 a 0 na partida de abertura da Copa América de 2024. (Foto de Heitor Vivas/Getty Images)

Suplentes (jogadores introduzidos após 80 minutos = sem classificação)

M.F. Giovani Lo Celso 7 (Di Maria, 68′) — Um pouco abafado com a bola, difícil avaliar o impacto quando Martínez superou os suplentes.

FW Lautaro Martínez 9 (Álvarez, 76′) – O jogador não demorou muito para entrar no jogo, apimentar as coisas e marcar seu gol.

Nicolás Otamendi 7 (Paredes, 77′) – Um desempenho decente em um curto período de tempo, mas novamente ofuscado por Martinez.