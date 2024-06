Avaliações dos jogadores: Pulisic 8/10 enquanto USMNT abre a Copa com vitória

ARLINGTON, Texas – A seleção masculina dos Estados Unidos abriu sua campanha na Copa América de 2024 em casa com uma vitória por 2 a 0 sobre a Bolívia no AT&T Stadium no domingo.

Christian Pulisic abriu o placar aos três minutos com um chute desviado que desviou de Guillermo Viscarra para o gol. Pulisic decidiu cobrar rapidamente o escanteio da USMNT para Timothy Weah, que devolveu a bola para Pulisic na sobreposição para finalizar.

A USMNT marcou o segundo gol pouco antes do intervalo, apesar de gerar apenas 0,38 gols esperados nos primeiros 45 minutos. Pulisic flutuou para um espaço central para receber a bola, virou-se e tocou para Folarin Balogun, que se sobrepôs, para aumentar a vantagem dos anfitriões.

Os americanos desperdiçaram várias oportunidades de gol no segundo tempo e, apesar de uma atuação às vezes desleixada, o resultado nunca pareceu duvidoso.

Avaliação do gerente (escala de 1 a 10)

Gregg Berhalter, 7 – Fez duas alterações em relação ao empate de 1 a 1 com o Brasil em 12 de junho, uma das quais foi fazer com que Tyler Adams fosse titular pela primeira vez desde março, o que permite ao meio-campista crescer no torneio com adversários mais difíceis pela frente. A outra mudança de Berhalter foi colocar Balogun como atacante e, embora a estrela do AS Monaco tivesse dificuldades em alguns momentos, ele marcou o segundo gol crucial para seu técnico.

Classificações dos jogadores (1-10; 10 = melhor, jogadores apresentados após 70 minutos não recebem classificação)

GK Matt Turner, 6 – Turner não era chamado com frequência. Ele foi firme em jogar a bola pelas costas, embora sua longa distribuição o tenha decepcionado em um ponto do segundo tempo.

DF Antonée Robinson, 8 – Robinson cresceu na partida, avançando e oferecendo opções na ala esquerda. Suas sobreposições consistentes deveriam ter sido recompensadas com uma assistência, se não fosse por Ricardo Pepi ter perdido um assistente no segundo tempo.

DF Tim Ream, 7 – Ream perdeu a posse de bola por um preço baixo em três ocasiões nos primeiros 21 minutos, mas entre esses momentos fez um passe longo perfeito para Robinson pelo flanco esquerdo. Ream também foi pego com a posse de bola no final da partida. Ele raramente foi chamado em momentos defensivos contra um ataque morno da Bolívia e deu um passo alto para ganhar bolas quando necessário.

DF Chris Richards, 4 – Richards sempre cedeu a bola sob pouca ou nenhuma pressão e foi responsável por desencadear vários contra-ataques da Bolívia. Os passes de Richards foram direto para um adversário em várias ocasiões ao longo de cada tempo, uma das quais levou Weston McKennie a receber um cartão amarelo que poderia custar caro mais tarde no torneio.

DF Joe Scally, 6 – Errou na diagonal sem pressão em várias ocasiões no primeiro tempo, depois se comunicou mal com McKennie e deixou a bola sair de campo antes de fazer outro passe para fora do jogo. Seu segundo tempo foi mais estável e redentor.

Mestre Tyler Adams, 6 – Adams teve um desempenho decente em sua primeira partida pela USMNT desde a final da Liga das Nações da Concacaf, em março. Houve sinais de ferrugem em seu período de 45 minutos, incluindo acertar uma bola fora de campo aos 18 minutos de jogo, mas ele também teve uma boa combinação com McKennie no início do jogo.

MF Weston McKennie, 6 – Lutou para encontrar a bola durante o primeiro tempo, frequentemente aparecendo em posições laterais. McKennie teve algumas corridas atrasadas para ganhar dois escanteios nos primeiros 26 minutos e assumiu posições um pouco mais avançadas no segundo tempo. Seu cartão amarelo foi necessário, mas pode ser um problema em jogos maiores pela frente.

MF Giovanni Reyna, 7 – Ele não era elétrico, mas estava sutilmente nos lugares certos para driblar os defensores e cometer faltas em áreas perigosas em várias ocasiões. A falta que ele cometeu aos 27 minutos abalou particularmente a Bolívia e deu início a uma pequena briga. Reyna também voltou para sua própria área para evitar uma das melhores sequências da Bolívia, depois que Robinson foi derrotado na ala.

FW Christian Pulisic, 8 – O melhor em campo da USMNT, não apenas pelo gol madrugador que deu o tom, mas por sua capacidade de escapar da pressão e se combinar com os companheiros. Pulisic flutuou em áreas centrais para encontrar a bola e atuar como craque, apesar das dificuldades de seu time para conectar os passes naquele dia. Ele teve o azar de não marcar o segundo gol.

Christian Pulisic foi o melhor da USMNT na abertura da campanha da Copa América de 2024 pelos homens de Gregg Berhalter com uma vitória por 2 a 0 sobre a Bolívia. John Todd/ISI Photos/USSF/Getty Images para USSF

FW Folarin Balogun, 6 – Ele marcou o segundo gol da partida, que redimiu um tempo ruim, que incluiu brindes e uma jogada bizarra em que venceu o zagueiro e chegou à linha de fundo, mas tentou cruzar a bola com uma manobra atrás da perna. A cruz saiu dos limites. O golo de Balogun foi o resultado de uma bela corrida para criar espaço e de uma finalização sólida.

FW Timothy Weah, 7 – Ativo desde o início no flanco direito e astuto com a bola para sair da pressão quando necessário. Ele chutou de ângulo fechado no segundo tempo em um ataque promissor.

Suplentes

MF Yunus Musah, 7 – Trouxe boa energia saindo do banco e abriu uma oportunidade perigosa para a Bolívia aos 59 minutos, depois que Richards inexplicavelmente tentou driblar um time duplo.

MF Johnny Cardoso, 6 — Desempenho notável no meio-campo que ajudou a fechar o jogo.

FW Ricardo Pepi, 6 – Perdeu um assistente a sete jardas poucos segundos depois de entrar na partida. Ele teve outra chance mais difícil de marcar 12 minutos depois, mas chutou demais para o centro. Ele foi então negado duas vezes à queima-roupa em duas defesas espetaculares. Ele fez tudo menos marcar.

MF Luca de la Torre NR – Entrou para McKennie fechar o resultado e dificilmente foi desafiado pelo meio-campo boliviano.

FW Brenden Aaronson NR – Entrou nos minutos finais para Weah.