Avançado da Áustria defende recorde de Ralf Rangnick no Man United

Ralf Rangnick é o último a rir do Manchester United depois de levar a Áustria às oitavas de final da Euro 2024, disse o atacante Andreas Weimann.

Rangnick teve um período desastroso no Old Trafford, vencendo apenas 11 de seus 29 jogos no comando após ser nomeado técnico interino em dezembro de 2021.

Mas o jogador de 65 anos foi aplaudido no Campeonato Europeu depois de ajudar a Áustria a terminar na liderança do Grupo D, à frente de França e Holanda.

O time marcou um confronto das oitavas de final com a Turquia em Leipzig na terça-feira, e o atacante do Bristol City, Weimann, disse que isso mostra que o Rangnick está em uma situação muito melhor do que o United, depois de terminar em oitavo na Premier League na temporada passada.

A Áustria de Ralf Rangnick é amplamente considerada uma seleção surpresa na Euro 2024. Stefan Matzke – sampics/Corbis via Getty Images

“Em Manchester, não funcionou muito bem para o nosso treinador”, disse Weimann em entrevista coletiva na sexta-feira.

“Mas acho que a situação está pior para o Man United agora do que para o técnico. É por isso que, mesmo na Inglaterra, as pessoas o apreciam cada vez mais.”

O desempenho da Áustria na fase de grupos – vitórias particularmente dominantes sobre a Polónia e a Holanda – levou a sugestões de que a equipa de Rangnick poderia ser um azarão no torneio.

Eles podem enfrentar a Holanda novamente nas quartas de final antes de uma possível semifinal contra a Inglaterra em Dortmund e, depois de zombar do United, Weimann não conseguiu resistir a uma provocação a Gareth Southgate e seus jogadores após algumas exibições pouco inspiradoras nas eliminatórias do Grupo C.

“Eles [the English media] só se importam realmente com o resultado da Inglaterra”, acrescentou Weimann.

“Eles não estão muito contentes com a forma como a Inglaterra tem jogado. Então, sim, estão felizes por só nos poderem defrontar nas meias-finais se se saírem bem”.