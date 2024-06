‘Bachelorette’ Trista Sutter não estava ‘desaparecida’, apenas filmando um novo programa

Trista Sutter tem um motivo perfeitamente bom para ser desaparecida de seu marido e família no mês passado – não tem nada a ver com o estado de seu casamento e tudo a ver com seu retorno aos reality shows.

ICYMI … os fãs da primeira ‘Bachelorette’ ficaram nervosos quando o marido de Trista, Ryan Sutterpostou uma mensagem enigmática nas redes sociais sobre sentir falta dela no Dia das Mães… fingindo ser muito tímida sobre seu paradeiro.

Trista eventualmente ressurgiu on-line, reunindo-se com sua família no México e dando uma mensagem igualmente vaga sobre seu misterioso desaparecimento. A coisa toda foi bizarra – mas agora o TMZ descobriu exatamente o que estava por trás disso.

Fontes com conhecimento direto nos dizem… a lenda do reality show não estava “desaparecida”, afinal – em vez disso, fomos informados de que ela estava filmando a terceira temporada de “Forças Especiais: o teste mais difícil do mundo” da Fox.

Para quem não está familiarizado com o programa, ‘Forças Especiais’ pega um grupo de celebridades e os faz enfrentar desafios extenuantes do manual do processo de seleção das forças armadas dos EUA.

O show se tornou uma oportunidade para as celebridades darem uma boa olhada em si mesmas enquanto colocam sua força física e mental à prova… com a estrela de “Vanderpump Rules” por Tom Sandovalveterinário ‘bacharelado’ Nick Viall e ex-aluno de “Dance Moms” JoJo Siwa todos dando uma chance na 2ª temporada.

Isso explica por que Trista disse que passou por um grande crescimento pessoal e uma jornada quando ressurgiu – e Ryan também participou disso com sua postagem nas redes sociaisque foi, obviamente, cuidadosamente elaborado para ocultar as notícias do elenco.

Aliás… ‘Forças Especiais’ está se aprofundando na Nação de Solteiros, porque nossas fontes também dizem Ali Mannoex-Fedotowsky, também estará na próxima temporada.

Os fãs daquela ex-‘Bachelorette’, da 6ª temporada de 2010, devem ter notado que ela postou muitos treinos intensos nos últimos meses – incluindo boxe, levantamento de peso e mergulhos no frio. Então, agora sabemos por que ela estava ficando tão física.