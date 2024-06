Bad Bunny fica com Kendall Jenner em uma balada em Paris

Coelho Mau foi um menino muito mau em Paris neste fim de semana… agarrando Kendall Jenner está de costas enquanto caminha pela Cidade do Amor!

O cantor e compositor saiu com a modelo que virou magnata e foi ao popular restaurante Ferdi da cidade… e confira as fotos porque tem muito PDA acontecendo aqui.

Bad e Kendall usam roupas cinza combinando – ele em um terno estiloso e Kendall vestido com um macacão colante… e, claramente, a tentação é grande demais para BB porque ele tem as mãos em todo o traseiro de Kendall quando eles saem do hot spot.