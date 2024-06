Baker: Acordo antitruste cria segurança para novo sistema

LAS VEGAS – O presidente da NCAA, Charlie Baker, disse que o acordo antitruste pendente da associação colocará pressão financeira sobre todos na indústria de esportes universitários, mas ele acredita que também cria mais certeza para as escolas planejarem um novo sistema que lhes permitirá compartilhar mais dinheiro com seus atletas.

A NCAA anunciou no mês passado que havia concordado com os termos para resolver três casos federais antitruste que surgiam como as ameaças mais imediatas e indiscutivelmente maiores ao futuro da associação. Como parte do acordo, a NCAA pagará aos ex-atletas quase US$ 2,8 bilhões em danos nas costas. Além disso, as escolas poderão partilhar uma parte significativa das receitas – cerca de 20 milhões de dólares por ano a partir de 2025 – diretamente com os seus atletas. Em troca, os demandantes concordaram em desistir de três casos que alguns profissionais do esporte universitário acreditam que poderiam ter resultado em quase US$ 20 bilhões em danos totais.

“Há muita pressão aqui sobre todos”, disse Baker. “Acho que é muito melhor do que a pressão do que poderiam ter sido perdas catastróficas. Isso levaria mais alguns anos. Então, estaríamos girando por mais alguns anos sem realmente saber o que iria acontecer.”

Baker, em sua primeira entrevista extensa desde que concordou com o acordo, disse aos repórteres que espera que os termos do acordo estabeleçam uma forma de as escolas fornecerem uma compensação justa aos seus atletas, sem transformá-los em funcionários.

A NCAA continua a ser réu em vários processos judiciais que argumentam que os atletas universitários devem ser considerados funcionários das suas escolas ou conferências. Embora o acordo não resolva essas questões, Baker e muitos outros profissionais do desporto universitário esperam que os planos de partilhar receitas com os atletas no futuro estimulem o Congresso a redigir uma nova lei que impedirá os atletas de se tornarem empregados.

“Se o tribunal abençoar [the pending settlement]isso nos coloca em uma posição em que podemos ir ao Congresso e dizer: ‘Um dos três ramos do governo federal abençoou isso como um modelo para criar remuneração sem gerar emprego'”, disse Baker na segunda-feira. “Acho que é um bom lugar para iniciar uma conversa com o Congresso.”

A NCAA e os líderes da conferência fizeram pouco progresso durante os últimos anos pressionando os políticos no Capitólio por uma nova lei que criaria um status especial para o esporte universitário como indústria. Baker disse que ouviu comentários positivos de vários legisladores federais desde que os termos do acordo foram tornados públicos.

Em uma conferência para diretores esportivos em Las Vegas esta semana, Baker disse que foi bombardeado com perguntas sobre como alguns detalhes do acordo podem impactar o futuro dos esportes universitários. Ele disse que é provável que mais respostas cheguem nos próximos 30 dias, quando os advogados de ambos os lados dos casos antitruste deverão apresentar ao tribunal os detalhes minuciosos de seu acordo.

Os termos detalhados do acordo ainda precisarão ser aprovados pelo juiz federal que supervisiona os casos – um processo que provavelmente levará vários meses e incluirá uma janela para os atletas se oporem ou comentarem os termos.

“Estou um pouco desconfortável por ir muito à frente disso”, disse Baker. “As pessoas estão começando a pensar em como planejar isso. Certamente estamos. Mas reconhecemos e entendemos absolutamente que há um monte de coisas que precisam acontecer antes que a coisa se torne oficial.”

Alguns especialistas jurídicos questionaram se o juiz neste caso irá questionar um acordo de ação coletiva que tornará difícil para os atletas processarem a NCAA por violações antitruste no futuro. Quando questionado se ele tinha preocupações sobre a aprovação do acordo, Baker disse que as figuras centrais de todos os lados do argumento para compensar os atletas universitários que ocorreu nos últimos 10 anos estão envolvidas no caso.

“Se você acha que os jogadores em campo são importantes, temos a maioria deles”, disse ele.

As duas maiores questões pendentes para os funcionários das escolas que se preparam para um novo modelo de negócios dizem respeito aos papéis que as leis do Título IX e os colectivos de reforço desempenharão na forma como as receitas serão partilhadas com os atletas no futuro.

Os regulamentos do Título IX exigem que as escolas forneçam benefícios e oportunidades iguais a homens e mulheres em seus esportes universitários no campus. O Departamento de Educação, que supervisiona o Título IX nos campi universitários, não fez nenhum comentário sobre se as escolas terão de dividir os pagamentos aos atletas igualmente entre homens e mulheres para permanecerem em conformidade com a lei.

“Vou esperar e ver onde a poeira vai parar [on the settlement] antes de começarmos a nos envolver nessas conversas”, disse Baker. “A única coisa que devemos fazer aqui não é raça. Devemos ser deliberados e confiar no processo aqui.”

Várias fontes disseram à ESPN que parte do acordo visa controlar coletivos – grupos de reforços associados a uma escola específica que serviram como folha de pagamento de facto em alguns lugares, à medida que o mercado NIL evoluiu nos últimos três anos. Baker disse que não acredita que os coletivos desapareçam como resultado do acordo, mas espera que os novos acordos de partilha de receitas tornem mais fácil para as escolas “terem o relacionamento principal” com seus atletas.

A NCAA planeja pagar US$ 2,8 bilhões em danos nas costas ao longo dos próximos 10 anos. Baker disse que pelo menos US$ 120 milhões (ou cerca de 42%) do pagamento anual do acordo virão do orçamento do escritório nacional da NCAA. Os outros 58% virão da redução da quantidade de dinheiro que a NCAA normalmente distribui aos seus membros – 33% das escolas FBS, 13% das escolas FCS e 12% das escolas da Divisão I que não têm um programa de futebol.

Alguns diretores atléticos e dirigentes de conferências de ligas menores levantaram objeções à quantidade de dinheiro que perderão nas distribuições da NCAA nos próximos 10 anos para ajudar a resolver um problema que diz respeito principalmente às conferências de poder que geram grandes somas de dinheiro com o futebol. . Baker disse que os danos nas costas estão relacionados a um conjunto de regras que todos os membros da NCAA – incluindo as escolas dessas conferências menores – aprovaram e mantiveram.

Baker também disse que acha que o período de 10 anos do acordo servirá como “cola” para ajudar a unir o grupo maior de escolas da Divisão I, evitando a possibilidade de conferências de poder formarem uma entidade separada com suas próprias regras. Manter toda a Divisão I unida permitirá à NCAA manter o torneio de basquete March Madness, que gera a esmagadora maioria do dinheiro que a associação distribui às suas escolas.

“Agora temos a capacidade de seguir em frente com a suposição de que todos seremos uma grande família, talvez feliz, no futuro”, disse Baker.

Baker disse que o escritório nacional da NCAA se comprometeu a aumentar potencialmente sua contribuição para os pagamentos de danos além de US$ 120 milhões se as receitas dos torneios nacionais que organiza continuarem a crescer.