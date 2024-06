Baker Mayfield participou da assinatura de Sterling Shepard com Bucs

TAMPA, Flórida – O quarterback do Tampa Bay Buccaneers, Baker Mayfield, não apenas ajudou Sterling Shepard a assinar com os Bucs – ele se viu em seu ex-companheiro de equipe do Oklahoma, que estava pensando em se aposentar aos 31 anos, após oito temporadas no New York Times. York Giants e não assinar novamente.

“Obviamente… estamos em baixa [wide] recebedores e precisávamos de alguns caras para entrar e se apresentar”, disse Mayfield na quarta-feira. “Ele é um veterano que está entrando no nono ano. Ele teve algumas lesões no passado, mas está procurando um novo começo e obviamente posso me identificar com essa parte”.

Os Bucs foram o terceiro time de Mayfield depois que o Cleveland Browns trocou a escolha número 1 do draft de 2018 em julho de 2022, e eles o recompensaram com um contrato de três anos no valor de US$ 100 milhões (US$ 115 milhões se você contar os incentivos) nesta entressafra, após virar sua carreira em volta. Talvez Shepard pudesse reacender sua carreira lá também, após uma ruptura do ligamento cruzado anterior em 2022 e uma ruptura de Aquiles em 2021.

Mayfield ligou para Shepard para perguntar sobre sua disponibilidade depois de saber que Deven Thompkins foi dispensado com uma designação de lesão e que Trey Palmer perderia o minicamp obrigatório devido a uma lesão não revelada.

“Ele é um cara inacreditável, um companheiro de equipe inacreditável, em termos de ética de trabalho”, disse Mayfield. “Obviamente, ele não é o cara mais importante, mas trabalha para poder competir nesse nível. Ele não é um cara egoísta – nunca foi sobre ele.”

Shepard brincou dizendo que passou o último mês e meio a dois meses no “modo pai hétero”, levando as crianças para a escola e “tentando descobrir os próximos passos”. Ele não havia corrido nenhuma rota, mas ainda estava correndo e levantando pesos e manteve seu peso no final da temporada de 190 libras.

Mayfield pediu que ele contatasse seu agente, que ligou para os Bucs cinco minutos depois. Eles perguntaram: “Ele poderia fazer um teste amanhã?” Embora Shepard tenha aproveitado a oportunidade de se reunir com seu ex-companheiro de equipe, havia apenas um problema.

“Foi dia de perna”, disse Shepard rindo. “Essa foi a parte maluca. Coloquei 415 [pounds] no bar naquele dia. Eu pensei, ‘Por que decidi fazer isso?'”

Mesmo assim, ele embarcou em um avião para Tampa e teve um bom desempenho na seletiva para garantir uma vaga no time.

Mayfield brincou sobre o peso do agachamento.

“Ele provavelmente mentiu sobre isso”, disse Mayfield. “Eu não sabia que eles iriam puxar o gatilho para um teste no dia seguinte. Eu não tinha ideia. Mas… assim que o colocaram, ele fez o resto. Ele é um jogador bom o suficiente para chegar aqui. Mas trazer uma competição como essa é sempre bom para todos. Ele sabe que precisa cuidar de seus negócios apenas para formar um bom time, e apenas ter grupos de habilidades melhores vai empurrar todos ao seu redor.”

Espera-se que Palmer esteja saudável para o campo de treinamento. Os Bucs também convocaram Jalen McMillan na terceira rodada do draft da NFL deste ano, e Rakim Jarrett, um agente livre não contratado na temporada passada, teve alguns momentos impressionantes no minicamp. Mas há uma queda na experiência depois de Mike Evans e Chris Godwin, e é aí que Shepard pode ajudar. Além disso, Mayfield acredita que sua personalidade combinará bem com o vestiário.

“Ele é um cara que sempre tem um sorriso no rosto”, disse Mayfield. “Ele trabalha muito e traz um pouco de energia quando se trata do lado mental das coisas. Ele fica entusiasmado. É bom tê-lo de volta. Um dos meus amigos de longa data, então é bom tê-lo de volta.”

Shepard chamou Mayfield de “concorrente final” com o tipo de energia da qual você “se alimenta” e está emocionado com o renascimento da carreira de Mayfield em Tampa.

“Ele sempre joga com aquele peso no ombro porque as coisas não deram certo em outros lugares”, disse Shepard. “Mas estou super feliz por ele estar aqui e ter uma casa e está ansioso para o início da temporada. … Estou simplesmente abençoado por estar aqui e abençoado por estar de volta com meu filho.”