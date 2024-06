Bares de Atlanta, DC mostrando debate entre Trump e Biden, jogando jogos de bebida

Temos que dizer que o Union Pub em DC pode ficar bem selvagem esta noite, com base nas regras do jogo. Por exemplo, 2 goles cada vez que um candidato diz “inflação”, e cada menção a Gaza exige 1 gole e a perda de uma peça de roupa!

Bêbado e nu poderiam ser as palavras-chave no Beltway esta noite!

Os dados agregados das pesquisas do FiveThirtyEight atualmente mostram o ex-presidente Trump liderando por uma margem muito pequena – 41% a 40,9% com o candidato de um terceiro partido, RFK Jr. atualmente detendo pouco mais de 9%.

RFK não se juntará aos seus colegas candidatos no palco, no entanto uma entrevista que ele fez com Dr. Fil irá ao ar pouco antes do início do debate, às 18h, horário do Pacífico.