Barry Sanders diz que passou por problemas de saúde relacionados ao coração

O running back do Hall da Fama, Barry Sanders, passou por um susto de saúde relacionado ao coração no fim de semana passado, disse ele em um comunicado postado nas redes sociais na sexta-feira.

Sanders não deu detalhes sobre a natureza exata de sua condição, mas descreveu a experiência como “inesperada” e “um lembrete da importância de permanecermos vigilantes em relação ao nosso bem-estar físico, mesmo quando nos sentimos bem”.

Em sua declaração, a lenda do Detroit Lions também compartilhou sua gratidão aos médicos, enfermeiros e profissionais de saúde que o trataram.

Sanders, que fará 56 anos no próximo mês, disse ainda que, por recomendação do médico, está “aproveitando esta oportunidade para priorizar minha saúde e bem-estar”.

Os Leões publicaram sua própria postagem nas redes sociais dizendo: “Fique bom logo, Barry”.

Sanders foi seis vezes All-Pro enquanto estrelava pelos Lions de 1989 a 98, antes de sua aposentadoria repentina aos 31 anos. Um dos jogadores mais eletrizantes da história da liga, Sanders está em quarto lugar na lista de corridas de carreira da NFL, com 15.269 jardas em apenas 10 temporadas, incluindo 2.053 jardas em sua temporada de MVP de 1997.

Ele foi introduzido no Hall da Fama em 2004.

Sanders passou toda a sua carreira com os Leões, que o selecionaram com a terceira escolha geral no draft da NFL de 1989, após sua temporada de vitórias no Troféu Heisman com o Oklahoma State.

Na temporada passada, os Leões inauguraram uma estátua fora do Ford Field of Sanders, o primeiro jogador na história da franquia a receber tal homenagem.

Informações de Eric Woodyard da ESPN e da Associated Press foram incluídas neste relatório.