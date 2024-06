Baseball de fantasia: O que há de errado com Corbin Carroll?

Poucas coisas irritam mais um técnico do Fantasy do que um fraco retorno em uma escolha no primeiro turno.

Independentemente do que nossas memórias coletivas nos digam, cada temporada tem sua cota dessas repreensões no primeiro turno, embora muitas sejam o resultado direto de lesões inesperadas.

Os cenários de lesões de azar deste ano, por exemplo, fizeram com que os companheiros de equipe do Atlanta Braves, Ronald Acuna Jr. e Spencer Strider (o melhor rebatedor e arremessador do baseball de fantasia, respectivamente, entrando na temporada) perdessem na temporada. Acuna foi a escolha geral nº 1 universal, enquanto Strider ficou em quarto lugar geral em média nas ligas padrão da ESPN e em segundo lugar geral nas ligas do Evento Principal do NFBC (National Fantasy Baseball Championship) na semana que antecedeu o Dia de Abertura.

Atribua esses resultados exatamente a isso, azar, e não se preocupe muito com os “fracassos” do primeiro turno. São os jogadores que fazer mantenha-se saudável, mas fique significativamente aquém das expectativas da pré-temporada, que realmente merecem sua ira, resmungos e ranger de dentes.

Inscreva-se gratuitamente no Fantasy Baseball A temporada de beisebol fantasia de 2024 chegou! Reúna o grupo ou inicie uma nova tradição.

Junte-se ou inicie uma liga gratuitamente >>

Estou a olhar para ti, Corbin Carroll.

A 10ª escolha (em média) nas ligas ESPN e a 7ª escolha nos eventos principais da NFBC mencionados acima – este é um rotisserie padrão 5×5, com 15 equipes – Carroll foi indiscutivelmente o jogador geral mais decepcionante de 2024, e tem não estive especialmente perto. Em 2023, ele foi o terceiro nome no Player Rater, marcou o 16º maior número de pontos de fantasia no geral e se tornou o primeiro estreante 25/50 (pelo menos 25 home runs, 50 bases roubadas) na história do beisebol. Esse ano, apesar de seu elevado status de draft, ele ocupa o 181º lugar em pontos de fantasia (121) e o 309º no Player Rater, com mais de 40% de sua agenda do Arizona Diamondbacks já registrada.

O mais perturbador é que as métricas Statcast de qualidade de contato de Carroll caíram significativamente:

2023: 7,6% de cano, 40,9% de impacto forte, velocidade média de saída de 90,0 mph, 0,344 xwOBA

2024: Barril de 5,1%, golpe forte de 34,4%, velocidade média de saída de 87,0 mph, 0,302 xwOBA

Isso alimentou muitas teorias sobre o que há de errado com o defensor do NL Rookie of the Year, e a menos importante delas é o lembrete de que ele sofreu um problema no ombro no final de junho, que lhe custou dois jogos e teve um impacto adverso em seus números ao longo do restante da temporada passada. Dito isto, Carroll não apresentou impacto duradouro da lesão este ano, sendo importante ressaltar que, mesmo após a referida lesão no ombro, registrou maior ISO (0,172), hard-hit (39,1%) e Barrel (5,8%) números do que ele tem até agora nesta temporada. Sim, ele tem estado visivelmente pior este ano do que mesmo após a lesão em 2023, um sinal de que a lesão em si está não o provável culpado.

Então, o que há de errado com Carroll?

Sua abordagem de prato certamente não é essa. Os números de Carroll nesses departamentos parecem corretos e, na verdade, são um pouco melhores do que no ano passado:

2023: 28,0% de perseguição, 21,5% de cheiro, 8,8% de BB, 77,9% de contato

2024: 27,7% de perseguição, 20,7% de cheiro, 10,7% de BB, 78,8% de contato

Em vez disso, o que se destaca são as dificuldades de Carroll no início da temporada com bolas rápidas na zona de rebatidas, uma área em que ele se destacou em 2023. Em 106 resultados de final de aparição em plate, ele postou uma média de rebatidas de 0,250, uma porcentagem de rebatidas de 0,525 e uma taxa de forte impacto do Statcast de 38,3%. Durante as primeiras seis semanas da temporada de 2024, em seus 40 finalizadores de PA, ele acertou apenas 0,108, com uma porcentagem de rebatidas de 0,189 e uma taxa de acertos fortes de apenas 31,0%.

Isso dá credibilidade ao seu próprio feedback sobre suas lutas. “Fiz meu golpe muito plano e por isso tem sido muito trabalhoso tentar criar melhores ângulos de ataque e um melhor ângulo vertical do bastão”, disse Carroll aos repórteres algumas semanas atrás.

Poderia Corbin Carroll estar pronto para iniciar um retorno estatístico para o resto de 2024? Jim Cowsert-USA TODAY Sports

Felizmente, o taco de Carroll tem mostrado sinais de vida ultimamente – embora ainda não esteja no nível de produção de 2023 – já que ele teve cinco performances multi-hit nos últimos 13 jogos, durante os quais ele acertou 0,333/ .429/.438. Isso inclui a produção 3 por 4 de terça-feira, que incluiu um duplo e um triplo. Além disso, contra bolas rápidas na zona e nas últimas quatro semanas (seguindo as estatísticas mencionadas nas primeiras seis semanas), ele atingiu 0,250 com uma porcentagem de rebatidas de 0,350 e uma taxa de rebatidas fortes de 35,7%. O poder de Carroll parece ser o único ingrediente que ainda não retornou.

Escolhas dos editores

1 Relacionado

Um pensamento final sobre as lutas de Carroll: ele também possuiu a vantagem de pelotão com muito menos frequência este ano do que no ano passado, já que seus 66,4% de aparições em plate nessas situações ficaram em nono pior lugar entre os 73 rebatedores canhotos que atualmente se qualificam para o título de rebatidas. . Isso representa uma queda em relação aos 73,0% (35º entre 56 canhotos qualificados) do ano passado. É um grande negócio para um jogador que tem uma divisão wOBA de 73 pontos na carreira, mesmo que ele seja um rebatedor de contato decente contra canhotos (média de rebatidas de 0,250, 15,1 K%).

Conte este colunista entre aqueles que acreditam que Carroll desfrutará de uma recuperação significativa ao longo do restante de 2024, mesmo que não nos níveis que havíamos previsto durante a pré-temporada. Uma avaliação dos 25 melhores rebatedores parece justa, o que significa que aqueles que o têm em 94,1% das ligas da ESPN nas quais ele está escalado devem permanecer tão pacientes quanto têm sido. Enquanto isso, aqueles que procuram negociar para ele poderia razoavelmente oferecer Logan Gilbert, Kyle Schwarber ou Yoshinobu Yamamoto em troca.

Outras decepções

Carroll não é o único jogador inicial a fracassar no início de 2024. Aqui está uma rápida olhada em três outros que lutaram para atender às elevadas expectativas de sua posição no draft.

Matt Olson, 1B, e Austin Riley, 3B, Atlanta Braves: Olson foi selecionado em nono em média nas ligas ESPN e Riley em 31º, e eles ficaram em 18º e 21º nos mencionados eventos principais da NFBC. Até agora, Olson ocupa o 187º lugar em pontos de fantasia (119) e Riley o 387º (80). Olson está em 228º no Player Rater com Riley em 514º.

Olson acelerou o ritmo recentemente, no entanto, com rebatidas de 0,286/0,342/0,509 com seis home runs em seus últimos 30 jogos (esse é um ritmo de 32 HR), e suas métricas subjacentes não estão muito longe de onde estavam. 2023. Os 54 home runs e 139 RBI que ele teve no ano passado sempre seriam difíceis de repetir ou mesmo de abordar, algo que seus gerentes de fantasia certamente sabiam na época em que o recrutaram. Ainda assim, um ritmo sazonal médio de 35 HR e 0,250 rebatidas durante o calendário restante de jogos está bem ao seu alcance.

Quanto a Riley, ele tem sido igualmente frustrante para Carroll, se não mais. Para ser justo, uma lesão intercostal que lhe custou 13 jogos em meados de maio pode estar contribuindo para suas dificuldades. Desde seu retorno, ele tem sido apenas um rebatedor de 0,170 com apenas duas rebatidas extra-base (ambas duplas) e 15 K em 57 idas à base. No entanto, não há dúvida de que ele estava lutando bem antes de se machucar. A questão da lesão representa uma preocupação, tornando-o um jogador que pode estar em melhor situação se o retorno estiver próximo ou entre os 50 primeiros no geral.

Julio Rodriguez, OF, Seattle Mariners: 18º na seleção geral em ligas padrão e 4º em NFBCs, Rodriguez ocupa um respeitável 48º lugar geral no Player Rater, mas apenas 255º em termos de pontos de fantasia (104). Um notável destaque da churrasqueira cuja alta taxa de eliminações o torna um jogador menos valioso nas ligas de pontos, Rodriguez também tem um histórico de guardar suas melhores performances de rebatidas para o final do ano.

Ele é um rebatedor de carreira de 0,259/0,317/0,408 que tem média de um home run por 28,6 rebatidas de março a junho e um rebatedor de 0,307/0,362/0,563 com um home run por 16,2 rebatidas de julho a outubro. Nas ligas por pontos, isso equivale a uma média por jogo de 1,98 na primeira divisão, em comparação com 3,27 na segunda. Isso por si só já fornece evidências de que não há razão para pânico com as estatísticas de rebatidas moderadas de Rodriguez até o momento.