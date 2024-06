Basquete feminino de fantasia: classificações atualizadas dos 75 primeiros

Abaixo estão nossas classificações atualizadas das 75 melhores jogadoras do basquete feminino fantasia em 2024.

Essas classificações são baseadas nas configurações padrão do basquete feminino da ESPN, que concedem um ponto para cada ponto, assistência e rebote, um ponto de bônus para fazer uma cesta de 3 pontos e dois pontos para cada bloqueio e roubo.

Lembre-se, ainda não é tarde para se inscrever e jogar. Novas ligas são formadas semanalmente e começam do zero no próximo período de pontuação.

Atualizado: 10 de junho

Classificação, jogador, equipe, classificação posicional (classificação da semana passada)

1. A’ja Wilson, LV, F1 (LW: 1)

2. Breanna Stewart, NY, F2 (LW: 2)

3. Arike Ogunbowale, Dal, G1 (LW: 3)

4. Napheesa Collier, Min, F3 (LW: 4)

5. Alyssa Thomas, Conn, F4 (LW: 5)

6. Jewell Loyd, Mar, G2 (LW: 6)

7. Caitlin Clark, Ind, G3 (LW: 9)

8. Sabrina Ionescu, NY, G4 (LW: 11)

9. Ezi Magbegor, Mar, C1 (LW: 12)

10. Jackie Young, LV, G5 (LW: 7)

11. Nneka Ogwumike, Mar, F5 (LW: 10)

12. Rhyne Howard, Atl, G6 (LW: 8)

13. Dearica Hamby, LA, F6 (LW: 21)

14. Kahleah Cobre, Phx, G7 (LW: 14)

15. Kelsey Plum, LV, G8 (LW: 13)

16. Skylar Diggins-Smith, Mar, G9 (LW: 15)

17. DeWanna Bonner, Conn, F7 (LW: 17)

18. Jonquel Jones, NY, F8 (LW: 18)

19. Marina Mabrey, Chi, G10 (LW: 16)

20. Aliyah Boston, Indiana, F9 (LW: 19)

21. Allisha Gray, Atl, G11 (LW: 20)

22. Brittney Sykes, Wsh, G12 (LW: 22)

23. Cameron Brink, LA, F10 (LW: 23)

24. Natasha Cloud, Phx, G13 (LW: 25)

25. Kelsey Mitchell, Indiana, G14 (LW: 26)

26. Courtney Williams, Min, G15 (LW: 24)

27. Kayla McBride, Min, G16 (LW: 32)

28. Cheyenne Parker-Tyus, Atl, F11 (LW: 27)

29. Natasha Howard, Dal, F12 (LW: 30)

30. Brionna Jones, Conn, C2 (LW: 29)

31. NaLyssa Smith, Ind, F13 (LW: 34)

32. Elizabeth Williams, Chi, C3 (LW: 31)

33. Ariel Atkins, Wsh, G17 (LW: 33)

34. Teaira McCowan, Dal, C4 (LW: 36)

35. Betnijah Laney-Hamilton, NY, F14 (LW: 38)

36. Alanna Smith, mínima, F15 (LW: 35)

37. Courtney Vandersloot, NY, G18 (LW: 28)

38. Diana Taurasi, Phx, G19 (LW: 37)

39. Tina Charles, Atl, C5 (LW: 39)

40. Brittney Griner, Phx, C6 (LW: 54)

41. Lexie Brown, LA, G20 (LW: 40)

42. Shakira Austin, Wsh, C7 (LW: 41)

43. DiJonai Carrington, Conn, G21 (LW: 42)

44. Aaliyah Edwards, Wsh, F16 (LW: 47)

45. Rickea Jackson, LA, F17 (LW: 43)

46. ​​Angel Reese, Chi, F18 (LW: 46)

47. Rebecca Allen, Phx, G22 (LW: 45)

48. Dana Evans, Chi, G23 (LW: 44)

49. Maddy Siegrist, Dal, F19 (LW: 49)

50. Monique Billings, Dal, F20 (LW: 48)

51. Chelsea Gray, LV, G24 (LW: 53)

52. Diamante Miller, Min, G25 (LW: 55)

53. Sophie Cunningham, Phx, G26 (LW: 51)

54. Dorka Juhasz, Min, F21 (LW: 57)

55. Enfermeira Kia, LA, G27 (LW: 52)

56. Diamante DeShields, Chi, G28 (LW: 50)

57. Alysha Clark, LV, F22 (LW: 56)

58. Karlie Samuelson, Wsh, F23 (LW: 58)

59. Julie Vanloo, Wsh, G29 (LW: 59)

60. Temi Fagbenle, Ind, C8 (LW: NR)

61. Layshia Clarendon, LA, G30 (LW: 60)

62. Natasha Mack, Phx, F24 (LW: 61)

63. Azura Stevens, LA, F25 (LW: 62)

64. Satou Sabally, Dal, F26 (LW: 63)

65. Stefanie Dolson, Wsh, C9 (LW: 65)

66. Tyasha Harris, Conn, G31 (LW: 66)

67. Chennedy Carter, Chi, G32 (LW: 70)

68. Jordin Canadá, Atl, G33 (LW: 67)

69. Jordan Horston, Mar, G34 (LW: 68)

70. Myisha Hines-Allen, Wsh, F27 (LW: 71)

71. Sevgi Uzun, Dal, G35 (LW: 69)

72. Katie Lou Samuelson, Ind, F28 (LW: 74)

73. Poderes Aéreos, Atl, F29 (LW: NR)

74. Erica Wheeler, Ind, G36 (LW: 73)

75. Kiah Stokes, LV, C10 (LW: NR)