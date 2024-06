Basquete feminino de fantasia – os que sobem e caem de Liz Loza

A única constante nos esportes (e na vida) é a mudança. Embora a consistência seja fundamental para uma estratégia vencedora, muitas vezes o fluxo e refluxo da produção não podem ser evitados.

Acompanhar os intermináveis ​​altos e baixos ao longo de 40 jogos e quase quatro meses pode se tornar uma operação inebriante. Segmentar a jornada, no entanto, em atualizações semanais permite que os gestores vivam (e joguem) no agora.

Isso é exatamente o que minha coluna Risers and Fallers pretende realizar, à medida que utilizamos o banco de dados de métricas da ESPN para uma análise mais aprofundada dos números.

Risers

Maddy Siegrist, atacante, Dallas Wings (56% escalado, +14,3)

Apesar de não ter conseguido limpar 20 minutos em nenhum momento durante sua temporada de estreia em 2023, Siegrist deu sinais de potencial ao sair do banco em vários momentos. Desde então, o destaque de Villanova se baseou nessas performances, ganhando uma posição inicial e com média de 37 minutos por competição desde 25 de maio.

Siegrist registrou pontos de dois dígitos em todos os jogos durante esse período, ao mesmo tempo em que registrou pelo menos 20 pontos de fantasia em cinco de suas últimas sete partidas. A jovem de 24 anos também registrou pelo menos três pranchas e um total de quatro treys (incluindo uma campainha no último domingo) durante suas últimas três partidas. Com Natasha Howard (pé) prevista para ficar sentada até julho e Satou Sabally (ombro) afastado dos gramados até meados de agosto, Siegrist espera manter um papel de destaque na equipe. Os gerentes de fantasia podem considerá-la uma provável produtora top 35 até o final do mês.

Tiffany Hayes, guarda, Las Vegas Aces (10,8% escalado, +8,8)

Hayes anunciou sua aposentadoria do basquete profissional em dezembro do ano passado… mas então os Ases ligaram e agora ela está de volta! Lidando com um elenco reduzido e com a intenção de garantir o terceiro título consecutivo, Vegas cortejou Hayes (que passou uma década com o Dream antes de seu “último” ano com o Sun em 2023) longe da Costa Leste e de volta à quadra.

Enquanto ainda está se recuperando, a jogadora de 34 anos se apresentou como reserva, registrando pontos de dois dígitos e somando 20 pontos de fantasia em dois de seus últimos três jogos. Sua porcentagem de arremessos de campo está faltando (35,7%), mas as contribuições de Hayes nas categorias secundárias (4,3 rebotes por jogo, 3,3 assistências por disputa e um roubo em cada esforço) impulsionaram seu estoque de fantasia. Chelsea Gray (perna) e Jackie Young (doença) são esperados de volta para a partida de terça-feira contra o Minnesota. No entanto, Hayes continua sendo um esconderijo interessante para gestores que buscam profundidade.

Quedas

Lexie Brown, Guarda, Los Angeles Sparks (73,7% escalado, -7,3)

Brown teve uma temporada de altos e baixos até agora, a sétima na WNBA. Embora ela tenha começado a temporada com uma nota positiva (com 30 minutos de folga nos primeiros quatro jogos de 2024 e média de quase 24 pontos no Fantasy por partida durante esse período), ela foi rebaixada para o banco nos últimos três jogos do time. ocorrências – desde o retorno de Layshia Clarendon a uma lesão no tornozelo que forçou Brown a sair do jogo do Sparks em 2 de junho em Phoenix – afetaram negativamente a produção do jogador de 29 anos.

Embora ela tenha tido momentos dominantes (como acertar quatro 3s na recente vitória do time sobre Dallas), a falta de consistência de Brown torna difícil confiar nela para a fantasia. Dados seus problemas de eficiência (33,0 FG%) e tempo de jogo limitado, é improvável que Brown consiga grandes números na terça-feira contra o Seattle. The Storm, um time defensivo sólido com um DEFRTG entre os três primeiros (91,9) é favorito com 10,5 pontos, indicando uma subida difícil para Brown… e seus investidores de fantasia.

Sophie Cunningham, Guarda, Phoenix Mercury (61,2% escalado, -0,8)

O superpoder da fantasia de Cunningham reside em sua habilidade como atiradora de longo alcance. O ex-destaque de Mizzou teve média de 1,6 3PG nesta temporada. Embora a média por jogo tenha diminuído em relação ao ano passado, sua eficiência aumentou (para 37,3% de 33,7% em 2023). Há uma vantagem óbvia no jogo de Cunningham.

A questão, porém, é o tempo de jogo dela. Cunningham conquistou um papel de destaque para si mesma no ano passado, registrando 31 partidas. Mas nesta reviravolta ela está atrás de Rebecca Allen (que voltou de uma ausência de cinco jogos devido a uma concussão em 7 de junho) e Kahleah Copper (que foi negociada do Sky na entressafra), o que resultou em sua menor média de minutos por jogo desde 2021. O apelo fantasioso de Cunningham permanece limitado enquanto ela desempenha um papel reserva. Ela é uma candidata descartada em ligas com bancos curtos.

