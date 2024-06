Basquete feminino de fantasia – os que sobem e caem de Liz Loza

A única constante nos esportes (e na vida) é a mudança. Embora a consistência seja fundamental para uma estratégia vencedora, muitas vezes o fluxo e refluxo da produção não podem ser evitados.

Acompanhar os intermináveis ​​altos e baixos ao longo de 40 jogos e quase quatro meses pode se tornar uma operação inebriante. Segmentar a jornada, no entanto, em atualizações semanais permite que os gestores vivam (e joguem) no agora.

Isso é exatamente o que minha coluna Risers and Fallers pretende realizar, à medida que utilizamos o banco de dados de métricas da ESPN para uma análise mais aprofundada dos números.

Risers

Stefanie Dolson, C, Washington Mystics (60% escalado, +24,6)

Voltando à equipe que a convocou para o sexto lugar geral em 2014, Dolson impressionou como titular até agora em 2024. Devastados por lesões, os Mystics tiveram que cavar fundo para se manterem competitivos. Embora o time tenha perdido os primeiros 12 jogos da temporada, o técnico Thibault & Co. mudou a situação recentemente, vencendo quatro das últimas cinco partidas do time.

O jogo de Dolson contribuiu para a recente recuperação, já que o jogador de 32 anos somou pontos de dois dígitos em três jogos consecutivos. O ex-destaque da UConn também colecionou notáveis ​​25 pranchas ao longo desse tempo. A capacidade de Dolson de se converter no centro da cidade aumentou sua vantagem. Ela acertou 10 dos 18 arremessos de 3 pontos (55%) nas últimas três tentativas, aumentando sua média de pontos de fantasia por jogo para 30 durante esse período. Com pontos de interrogação em torno da saúde de Shakira Austin, Aaliyah Edwards e Karlie Samuelson, Dolson continua sendo uma opção sólida de streaming.

Li Yueru, C, Los Angeles Sparks (5,8% escalado, +3,3)

No meio de uma reconstrução, o Sparks entrou na temporada disposto a mexer nas escalações e rotações. Cameron Brink emergiu como beneficiário dessas circunstâncias, com média de 22 minutos por jogo. Infelizmente, a segunda escolha geral em 2024 sofreu uma ruptura no ligamento cruzado anterior na semana passada e ficará afastado dos gramados pelo resto do ano. Como resultado, Yueru viu um aumento no tempo de jogo, registrando o recorde de sua carreira de 26 minutos em 18 de junho e registrando partidas consecutivas.

A produção de Yueru não tem sido excelente, já que ela não registrou mais do que cinco field goals desde que Brink se machucou. Ela, no entanto, tem contribuído regularmente para as categorias secundárias, registrando um total de sete rebotes e seis assistências nas últimas três partidas. Há uma chance de a produção de Yueru aumentar em Phoenix na sexta-feira. O Mercury é o terceiro time mais rápido da liga (ritmo de 97,92), o que deve criar mais oportunidades para o Sparks, já que é provável que tentem se recuperar. O teto de Yueru está longe de ser alto, mas ela continua sendo um esconderijo interessante para fins de fantasia.

Stephanie Talbot, F, Los Angeles Sparks (4% escalado, +3,3)

Talbot ainda não iniciou, mas saiu do banco nos últimos três jogos, com média de 29 minutos por partida. A jogadora de 30 anos também quebrou vidros em jogos consecutivos, registrando um total de 19 tabuleiros desde 20 de junho. O papel de Talbot permanece incerto, mas ela pode provar ser uma adição especulativa sólida, assumindo seu desempenho recente. lhe rendeu mais tempo de jogo.

Quedas

Teaira McCowan, C, Dallas Wings (96,7% escalado, -0,9)

As lesões criaram um estado de fluxo aparentemente constante para a rotação de Dallas. Enquanto Natasha Howard voltava de um problema no pé, a equipe perdeu Maddy Siegrist com um dedo quebrado. Como resultado, o tempo de jogo de McCowan oscilou. Embora a veterinária de seis anos permaneça como titular, ela vem competindo há minutos com Monique Billings, que desempenhou papel reserva por 30 minutos na derrota dos Wings em Washington.

McCowan já foi segurado por menos de 15 minutos em esforços consecutivos, registrando um total de apenas 12 pontos de fantasia durante esse tempo. Observando as dificuldades da jogadora de 27 anos com viradas (cinco nos últimos dois jogos), é improvável que ela veja uma recuperação imediata nas oportunidades. O Billings parece, no momento, ter uma vantagem sobre McCowan, reduzindo o estoque de fantasia da titular e relegando-a para bancos de fantasia por enquanto. Dado o recorde dos Wings 3-13, no entanto, os ajustes não devem terminar tão cedo.

Tiffany Hayes, G, Las Vegas Aces (8,9% escalado, -3,1)

Hayes foi destacado como Riser nesta coluna há duas semanas. Mas o W é uma liga fluida (e a fantasia é um empreendimento inconstante), na qual as circunstâncias estão em constante (des)evolução. O retorno de Chelsea Gray após uma lesão na perna afetará negativamente o estoque de fantasia de Hayes. Embora Hayes continue sendo titular por enquanto, espera-se que Gray entre em ação com facilidade, empurrando Hayes ainda mais para baixo na tabela de profundidade e provavelmente de volta ao banco.

Saindo de um esforço de baixa temporada, no qual contribuiu com 4 pontos, 0 rebotes e 2 assistências, a vantagem de Hayes parece lamentavelmente limitada. Em seguida, ela enfrentará o Sky em 27 de junho. Las Vegas entra na disputa como favorita com 8,5 pontos, tornando a recuperação de Hayes ainda mais improvável.

Siga Liz no X (antigo Twitter): @LizLoza_FF