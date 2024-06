Bayern de Munique contrata o zagueiro japonês Ito na primeira jogada de Kompany

O Bayern de Munique contratou o zagueiro japonês Hiroki Ito do rival alemão VfB Stuttgart, em uma medida que visa trazer “nova energia” que pode iniciar uma reformulação mais ampla do time do Bayern.

Ito chega com um contrato de quatro anos, disse o Bayern na quinta-feira. Ele é a primeira contratação do Bayern desde que Vincent Kompany foi contratado como técnico no mês passado, no lugar de Thomas Tuchel.

“Queremos jogadores famintos que tragam nova energia e Hiroki tem tudo o que desejamos: ele é um jogador que enfrenta desafios, os supera e continua avançando”, disse Max Eberl, membro do conselho esportivo do Bayern, em comunicado.

A taxa de transferência não foi divulgada, mas a revista alemã Kicker informou que o Bayern cumpriu uma cláusula de rescisão de 23 milhões de euros (25 milhões de dólares) iniciais, mais possíveis taxas adicionais.

Ito, de 25 anos, estava no Stuttgart desde 2021 e foi fundamental para a surpreendente conquista do segundo lugar na Bundesliga nesta temporada. O Stuttgart terminou uma posição à frente do Bayern, que encerrou a campanha sem troféu pela primeira vez desde a temporada 2011-12.

Ito acrescenta profundidade a uma defesa do Bayern que foi frequentemente prejudicada por lesões na temporada passada e muitas vezes contou com Eric Dier, que saiu quando seu empréstimo ao Tottenham Hotspur terminou. Ito normalmente joga no centro da defesa, mas também pode ocupar funções de meio-campo defensivo e lateral-esquerdo.

O Bayern também está contratando o extremo australiano Nestory Irankunda, de 18 anos, em um acordo que foi acertado em novembro, mas só entrará em vigor no mês que vem. A transferência do extremo espanhol Bryan Zaragoza do Granada tornou-se definitiva após um período inicial de empréstimo ao Bayern.

O Bayer Leverkusen, time que fugiu da Bundesliga, também fez negócios na quinta-feira, contratando Aleix Garcia do Girona, onde foi fundamental para o terceiro lugar de seu time na LaLiga na temporada passada.

García, de 26 anos, assinou um contrato de cinco anos com o Leverkusen, onde se junta ao treinador espanhol Xabi Alonso.

“Aleix García é um jogador com excelente capacidade estratégica, seu passe é extremamente preciso e ele joga com grande visão no meio-campo”, disse o diretor-gerente esportivo do Leverkusen, Simon Rolfes.