Beisebol de fantasia: arremessadores que podem esfriar com o aumento das temperaturas

Alguns anos atrás, a Major League Baseball não estava feliz com o cenário de pontuação de corridas. Como resultado, várias regras foram instituídas após a temporada de 2022 com a intenção de aumentar o número de corredores cruzando a base. Legislar a mudança, adicionar o relógio de arremesso, aumentar o tamanho da base e limitar os desligamentos da borracha ajudaram a aumentar a pontuação geral.

Este ano, apesar de continuar a carregar esses ajustes de regras, a pontuação geral está de alguma forma voltando a cair. Os home runs estão ficando para trás e, cavando mais fundo, vemos que a distância média da bola voadora é mais de dois pés menor do que era neste mesmo ponto da temporada em 2023. Também é cerca de seis polegadas menor do que no mesmo período em 2022 e incríveis 10 pés menor do que em 2019, quando os home runs dispararam.

Existem vários fatores que influenciam o vôo da bola de beisebol. As altas temperaturas e a umidade ajudam a bola a viajar mais longe, o que é historicamente comprovado pelos números, inclusive nesta temporada. A bola em si também é uma grande influência. O peso da bola, a altura das costuras e a firmeza com que ela é enrolada têm impacto na distância.

Inscreva-se gratuitamente no Fantasy Baseball A temporada de beisebol fantasia de 2024 chegou! Reúna o grupo ou inicie uma nova tradição.

Junte-se ou inicie uma liga gratuitamente >>

Em 2019, estudos constataram que houve alterações na bola, ajudando a facilitar distâncias maiores – e, consequentemente, mais lembrancinhas para os torcedores sentados nas arquibancadas. Até agora, neste ano, não parece haver nenhuma evidência científica que explique os resultados, mas, curiosamente, embora as bolas voadoras exibam a mesma velocidade média de saída, elas simplesmente não estão viajando tão longe.

Outra coisa fora do normal está acontecendo este ano. O BABIP (média de rebatidas da bola em jogo) nas bolas voadoras tem desabou em comparação com as temporadas recentes. Embora seja possível que a força motriz seja simplesmente a variância, esta tendência sugere que as equipas apenas se ajustaram jogando mais perto do campo interno. Isso resultou na captura de bolas voadoras mais suaves, ao mesmo tempo que permite que os defensores externos rastreiem as bolas enviadas por cima de suas cabeças. Em junho, a bola voadora BABIP esteve em alta, provavelmente aproveitando o aumento do voo induzido pelo clima.

Enfrentando o desafio

Relacionando isso ao gerenciamento de nossos times de beisebol fantasia, muitos consideram a habilidade do arremessador de induzir bolas rasteiras como uma habilidade benéfica. Mais bolas rasteiras significam menos home runs e um aumento nas jogadas duplas. No entanto, também é verdade que muito mais grounders se tornam rebatidas em comparação com bolas voadoras. Um arremessador de bola voadora que limita as caminhadas e erra os tacos pode ser tão eficaz quanto um especialista em bola rasteira. Na verdade, se um arremessador de bola voadora trabalha em um grande local com defensores sólidos, ele pode ser preferido a um arremessador de bola rasteira.

Jogue Fantasy WNBA Basketball O Fantasy Women’s Basketball já está aberto! Crie ou junte-se a uma liga hoje para começar. Cadastre-se gratuitamente!

Até agora nesta temporada, os arremessadores de fly ball têm colhido ainda mais benefícios do que o normal. Eles não só estão cedendo menos bolas longas, mas também estão gerando mais fly ball outs. Os duplos e triplos da temporada passada estão encontrando couro.

Em outras palavras, o desempenho do beisebol pode ajudar a explicar o desempenho surpreendente de vários arremessadores, especialmente aqueles que limitam as caminhadas. Em relação aos últimos anos, menos corridas vêm como cortesia do home run. As equipes precisam gerar mais tráfego nos caminhos de base para marcar, então os arremessadores que não estão dando passes livres têm conquistado ainda mais vantagem.

A ressalva é que braços desse tipo serão desproporcionalmente sobrecarregados durante os meses mais quentes do verão, à medida que a distância média da bola voadora aumenta. Sim, no papel, todos os arremessadores serão afetados negativamente — talvez não todos na mesma extensão, mas a pontuação geral provavelmente continuará a subir em julho e agosto antes de cair um pouco em setembro.

Como esses arremessadores podem permanecer no chão?

O que se segue é uma revisão de alguns arremessadores com baixas taxas de bola rasteira que podem acabar se machucando mais com o aumento no deslocamento da bola voadora no verão. Agora, a previsão não é de “desgraça e tristeza” em geral, mas ajuda ter uma ideia do que pode estar reservado para esses caras na segunda metade da temporada.

Luis Gil, New York Yankees: Gil está sendo mencionado como um candidato para começar o All-Star Game, sem mencionar que ele é atualmente um queridinho do Cy Young. Não há como negar que Gil impressionou com uma taxa de strikeout de 29,3%, a nona melhor entre os arremessadores com pelo menos 50 IP. No entanto, sua taxa de walk de 12,4% é a quarta pior naquele grupo e ele foi abençoado pela Lady Luck. Gil está ostentando um BABIP de 0,222 e um HR/FB de 7,1%. Ambos já devem ter um aumento, mesmo antes do aumento esperado no verão na distância média da bola voadora.

Quando alguém tem um desempenho no nível de Gil, há uma tendência a minimizar o aspecto da “boa sorte” e enfatizar demais a habilidade. Puro e simples: Gil tem sido muito bom… e muito sortudo. Trocar um cara com ERA de 2,77 e 97 eliminações em 81 1/3 frames pode parecer uma má ideia, mas em algum momento, os Yankees terão que reduzir suas entradas, para que ele possa permanecer fresco para os playoffs. Nas ligas de goleiros, comprar Gil para um time no modo reconstrução pode lhe render um campeonato.

Néstor Cortes, Yankees: Aqui está um ótimo exemplo de como as caminhadas limitantes embelezam os benefícios da bola percebida como mais morta. A taxa de caminhada de 4,5% de Cortes é a 11ª mais baixa no geral, mas sua taxa de eliminações de 23,1% é um pouco melhor que a média. Seu 29º colocado, 18,6% K-BB%, é sólido, mas depende da baixa taxa de caminhada da carreira. Os 9,2% de HR/FB de Cortes devem sofrer uma pequena regressão, mas com uma crescente taxa de fly ball de 49,3%, o efeito nos seus actuais 1,16 HR/9 pode ser agravado. Vender na alta é sempre mais fácil falar do que fazer, mas o ERA do resto da temporada de Cortes deve ser pelo menos meia corrida acima do nível atual de 3,40.

Bailey Ober pode ser um arremessador capaz de amenizar os efeitos de temperaturas mais altas em bolas altas. Imagens Getty

Bailey Ober, Minnesota Twins: Ober é intrigante em vários níveis. Como um arremessador extremo de fly ball, ele está mais sujeito aos efeitos iminentes da bola viajando mais longe. No entanto, ele não aproveitou totalmente os benefícios no primeiro tempo. Em outras palavras, ele é realmente um candidato para gerar melhorar números do segundo tempo para ajudar a mitigar o impacto do aumento do voo da bola.

O xFIP de 3,91 e o SIERA de 3,67 de Ober indicam que sua ERA real de 4,50 é imerecida. Isso não significa que uma ERA na faixa desses estimadores deve ser esperada, já que isso pressupõe que ele arremessará com as mesmas habilidades do primeiro tempo (e isso não é garantido). No entanto, se a narrativa é que a ERA de Ober deve aumentar com o aumento do curso da bola voadora, então a linha de base da qual começar é a de seus estimadores e não sua marca atual.

Ober é mais dominante do que muitos arremessadores de fly ball, ajudando a compensar parte do dano iminente. Mesmo assim, embora seja provável que ele poste números melhores no segundo tempo, ele não é alguém em quem se possa confiar para melhorar significativamente.

Joe Ryan, Gêmeos: Ryan é um dos 20 primeiros arremessadores iniciais, então se o beisebol avançar mais alguns metros? Isso não vai mudar essa verdade. Dito isto, Ryan terá dificuldade em manter sua atual ERA 3,13. Seus 3,29 SIERA e 3,40 xFIP mostram que a queda deve ser amortecida, mas, novamente, isso leva em consideração habilidades semelhantes. Uma área sujeita a regressão é o BABIP .254 de Ryan.

Sim, os arremessadores de bola voadora devem produzir BABIP baixo, mas a marca de Ryan provavelmente se deve aos ajustes do outfielder que discutimos – e ele perderá parte desse benefício à medida que a distância da bola voadora aumentar. Mesmo assim, se um técnico do Fantasy em sua liga estiver preocupado com a alta taxa de bola do destro, não hesite em perguntar sobre a disponibilidade de Ryan.

Justin Verlander, Houston Astros: A taxa de bola no chão do veterano flutuou ao longo dos anos. Em suas 10 partidas de 2024, foi a mais baixa de sua carreira — e a mais baixa entre os arremessadores que lançaram pelo menos 50 innings. A marca de 11,7% HR/FB de Verlander está apenas um pouco acima da média da liga, mas o grande número de bolas voadoras o deixa com o 11º maior HR/9. Além disso, o K-BB% de 14,2% de Verlander é o mais baixo desde 2014 e não mostra nenhuma indicação de melhora. Se Verlander continuar com esse ritmo alto de bola voadora quando retornar da IL de 15 dias (desconforto no pescoço), ele pode fazer mais mal do que bem no segundo tempo.

Escolhas dos editores

1 Relacionado

Nick Pivetta, Boston Red Sox: Pivetta é uma leitura difícil, pois ostenta um HR/FB% excessivamente alto, apesar de lançar muito no Fenway Park, o que suprime os home runs. Fenway Park é o segundo melhor local para corridas (atrás apenas do Coors Field), mas isso se deve ao fato de o Monstro Verde virar sucessos. Não é por causa dos homers.

Ele pode estar apenas em uma fase de azar com relação a HR/FB, ou pode merecer esse nível mais alto e, portanto, não estar sujeito à regressão do segundo tempo de seus 16,2% de HR/FB. Se for o último, essa taxa aumentará conforme a bola voar mais longe. OK, a taxa de caminhada mais baixa da carreira de Pivetta de 6,4% está alimentando um sólido K-BB% de 20,9%. Isso é encorajador, mas adicionar ainda mais risco de home run a um cara que já tem propensão para a bola longa? Essa não é uma ótima combinação.

Andrew Abbott pode sofrer uma grande regressão no segundo tempo, com ou sem calor. Kirk Irwin/Getty Images

Andrew Abbott, Cincinnati Reds: Para ser honesto, a análise de próximo nível não é necessária para se preocupar com Abbott, já que seu ERA de 3,40 está totalmente abaixo dos níveis esperados associados. Sua marca LOB de 85,0% não está relacionada à distância média da bola voadora e é difícil imaginar que esse nível de sucesso continue. No entanto, o BABIP 0,248 da Abbott é artificialmente baixo, mesmo para um arremessador de bola voadora. Como tal, a correção esperada da ERA poderá ser ainda mais severa.

No entanto, há outra coisa a considerar aqui. A melhor maneira de mitigar a regressão é melhorar as habilidades. Foi apenas um jogo, e foi contra uma escalação do Red Sox com uma alta taxa de eliminações, mas em sua última aparição, Abbott acertou 10 rebatedores, o melhor da temporada. No ano passado, Abbott acertou 26,1% de todos os rebatedores. Nesta temporada, esse número caiu para 20,0%. Vale a pena acompanhar as próximas saídas de Abbott e, se ele continuar errando os tacos, ele pode ser uma opção intrigante de compra na baixa.

Hunter Greene, Vermelhos: Há muito o que gostar aqui — e muito com o que se preocupar. Greene ainda não demonstrou, mas ao vê-lo arremessar, não é difícil imaginar mais strikeouts e menos walks em seu futuro. Dito isso, sua taxa de walk atual é alta e ele deve sofrer alguma regressão, independentemente do beisebol.

Mudanças de verão podem servir para exacerbar seus problemas, no entanto, especialmente se Green continuar a emitir passes livres excessivos. O BABIP de .252 de Hunter e 7,8% HR/FB estão maduros para uma correção, independentemente do clima de alerta. Novamente, é mais fácil falar do que fazer e o teto de Greene é mais alto do que outros arremessadores que estamos discutindo, mas um arremessador de fly ball com uma alta taxa de walk não é uma receita para o sucesso no Great American Ballpark.

Seth Lugo, Kansas City Royals: Lugo não atende aos critérios de ser um arremessador de bolas baixas (44,3%), mas ele realmente tem se beneficiado das bolas voadoras que ele produz, então vale um aviso rápido. Seu BABIP de .267 é extremamente baixo, assim como seu nível de HR/FB de 8,1%. Ele ostenta uma baixa taxa de walk de 5,7%, o que ajuda, mas sua taxa de strikeout de 20,8% é pedestre e o deixa vulnerável a bolas em jogo.

Lugo tem aprimorado seus periféricos a ponto de muitos sentirem que ele possui essa habilidade. No entanto, esta é uma ladeira escorregadia, e esse processo de pensamento muitas vezes sai pela culatra. Com o Lugo, o que importa não é o volume de bolas voadoras, mas sim a extensão dos benefícios da bola parada. Ele vai perder a maior parte disso no Estádio Kauffmann. Advertência emptor!