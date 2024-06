Beisebol de fantasia de fim de semana: Scherzer e Cole continuam o retorno

O Texas Rangers e o Baltimore Orioles iniciam uma série importante de quatro jogos em Maryland na quinta-feira, encontrando-se pela primeira vez desde outubro passado, quando os Rangers venceram todos os três jogos para continuar sua sequência na World Series. O novato Orioles venceu 101 jogos e o AL East, mas nenhum jogo de playoff, já que o Texas os superou por 21-11. Os arremessadores do Orioles postaram um ERA de 7,27 e um WHIP de 1,84 em 26 entradas, já que dois de seus arremessadores iniciais não duraram nem duas entradas.

O lançamento inicial volta ao centro das atenções neste fim de semana, com Orioles RHP Corbin Burnes, um legítimo candidato a AL Cy Young, começando, mas os gerentes de fantasia certamente prestarão atenção na noite de sexta-feira, com o futuro membro do Hall da Fama RHP Max Scherzer programado para fazer sua segunda aparição na temporada depois de perder meses se recuperando de lesões nas costas, polegar e antebraço. Scherzer lançou 57 arremessos em cinco entradas de shutout contra o Royals no último domingo. Ele pode ser limitado novamente na sexta-feira. Scherzer permanece disponível em mais de 35% das ligas padrão da ESPN.

Na base, o novato do Rangers, OF Wyatt Langford, está tendo um junho produtivo, marcando corridas e roubando bases e, embora esteja entre os rebatedores mais adicionados nas ligas padrão da ESPN, ele permanece escalado em menos de 50% delas. Ainda mais disponível está o Rangers 3B Josh Jung, quase recuperado de uma cirurgia no pulso necessária quando um arremesso errado causou uma fratura durante a primeira semana da temporada. Jung acertou 23 home runs em 2023, então um acréscimo preventivo pode valer a pena, mesmo em ligas superficiais. Jung pode jogar neste fim de semana.

Do lado dos Orioles, sua escalação está definida para grande parte da temporada, com seis titulares escalados em pelo menos 50% das ligas. 1B/OF Ryan O’Hearn deve estar na escalação contra o arremesso destro. Os Rangers planejam lançar destros nos três primeiros jogos da série, depois LHP Andrew Heaney no jogo de domingo à noite na ESPN. Quanto aos principais jogadores do Orioles, como SS/2B Jackson Holliday, DH Heston Kjerstad e 3B/1B Coby Mayo, não houve muitas oportunidades.

O Atlanta Braves de volta à pista dá as boas-vindas ao Pittsburgh Pirates e seu par de ases do RHP Jared Jones e Paulo Skenes . Jones realizou mais de três caminhadas em cinco de suas últimas seis partidas, o que é um pouco preocupante para fins de WHIP e eficiência, mas é difícil colocá-lo mesmo contra o que resta da poderosa escalação de Atlanta. Skenes vem de sete entradas, o melhor de sua carreira, e ele já parece um dos 10 primeiros titulares do Fantasy depois de apenas oito partidas. Atlanta manda o chocante RHP Reynaldo Lopez para o jogo de domingo, que – alerta diário da liga! – começa antes do almoço para muitos de nós às 11h35 horário do leste dos EUA.

O Kansas City Royals tem a chance de recuperar terreno sobre o Cleveland Guardians, líder do AL Central, com o confronto de arremesso em destaque sendo LHP Cole Ragans enfrentando RHP Tanner Bibee na tarde de sábado. Bibee eliminou 30 rebatedores em suas últimas três partidas e, depois de um início lento e ineficiente na temporada, certamente parece um titular top 20 de fantasia novamente. Ragans continua acumulando strikeouts também, mas, por melhor que esteja arremessando ultimamente, ele venceu apenas uma de suas últimas seis partidas. Ele também é um titular top 20.

Minnesota gêmeos RHP Pablo Lopez encontra o Seattle Mariners RHP Bryce Miller em uma batalha de ases inconsistentes. Lopez abanou 14 membros do Oakland Athletics em sua partida mais recente, encerrando uma sequência de sete partidas em que ele não alcançou sete eliminações uma vez. Lopez dominou Oakland, reduzindo seu ERA para frustrantes 5,11. Miller tem um ERA de 3,90, mas permitiu pelo menos seis corridas em duas de suas últimas quatro partidas, com uma taxa de eliminações bastante reduzida. Esses arremessadores estão escalados em todos os lugares – e deveriam estar – mas os gerentes estão confusos.

Falando em confusão, New York Yankees RHP Gerrit Cole lutou contra o New York Mets na terça-feira, permitindo quatro home runs e seis corridas no total em suas quatro entradas. O número mais chocante foi o grande ovo de ganso na coluna riscada. Cole enfrentou 21 rebatedores, muitas vezes com velocidade diminuída não apenas em comparação com as temporadas anteriores, mas também a partir de 19 de junho, sua estreia em 2024. Isso pode sinalizar um problema físico. Cole está escalado para enfrentar o Toronto Blue Jays RHP Kevin Gausman no domingo, mas os investidores devem estar alertas e preparados para uma mudança caso o cotovelo de Cole esteja latindo.

Rebatedores de fim de semana para assistir

