Beisebol de fantasia de fim de semana: times da NL East ocupam o centro do palco

Os dois melhores times da NL East e quase certos participantes dos playoffs, Philadelphia Phillies e Atlanta Braves, participarão (separadamente) de algumas das séries mais atraentes do fim de semana. Os Phillies e Arizona Diamondbacks se enfrentam em uma revanche do NLCS do ano passado no Citizens Bank Park, enquanto os Braves visitam o Yankee Stadium para enfrentar seus adversários das World Series de 1957, 1958, 1996 e 1999 no New York Yankees.

Inscreva-se gratuitamente no Fantasy Baseball A temporada de beisebol fantasia de 2024 chegou! Reúna o grupo ou inicie uma nova tradição.

Junte-se ou inicie uma liga gratuitamente >>

Os gerentes de fantasia também devem ter em mente algumas peculiaridades de programação no domingo. Há um jogo às 11h35 ET, o terceiro domingo desta temporada com início antes do meio-dia ET, o final da série Diamondbacks-Phillies. Cinco dos próximos oito domingos terão um jogo às 11h35 ET no Roku. Além disso, o Los Angeles Angels e o Los Angeles Dodgers estão de folga no domingo, após uma série de dois jogos na sexta e no sábado, a terceira temporada consecutiva em que esses times jogaram na sexta e no sábado antes de terem o último dia de folga da semana.

O que devemos esperar destes jogos e de outros no próximo fim de semana? Nossos analistas, Tristan H. Cockcroft e Eric Karabell, estão aqui para prepará-lo para isso.

Galo Croft: Uma das coisas que mais me chama a atenção nessas duas séries é onde a série Braves-Yankees acontece. Os Yankees tiveram uma grande vantagem de jogar em casa este ano, tendo vencido 23 dos 34 jogos no Bronx nesta temporada, o que representa uma porcentagem de vitórias de 0,676. Além disso, quatro de suas 11 derrotas no Yankee Stadium foram por apenas uma corrida (incluindo quarta-feira). Os Braves, por sua vez, são um time abaixo de 0,500 na estrada (17-18, porcentagem de vitórias de 0,486).

Dois dos titulares programados dos Yankees, Carlos Rodon (sexta-feira) e Nestor Cortes (domingo), tem estado visivelmente melhor em casa. As divisões casa/estrada de Cortes são especialmente acentuadas, já que ele tem um ERA de 1,57 em suas oito partidas em casa nesta temporada e tem um diferencial de ERA de quase duas corridas nessa divisão desde o início de 2022 (2,39 ERA em casa, 4,28 estrada). Normalmente eu não me inclino muito para essas divisões, mas há um punhado de exceções, e Rodon e Cortes contra uma escalação do Braves que não é tão ameaçadora agora com Ronald Acuna Jr. e Michael Harris II ausentes parecem jogadas inesperadamente sólidas .

Dito isso, os Braves têm um lançamento sólido na série na forma de Chris Sale, Charlie Morton e Max Fried. A venda tem sido excelente este ano e também não há motivo para se preocupar com o confronto, apesar do adversário e do fator parque.

Karabell: É uma série atraente, especialmente porque os Braves começaram a rebater recentemente (notadamente 3B Austin Riley, 1B Matt Olson, C Sean Murphy), mas acho que você enterrou a liderança. Yankees DE Arão Juiz foi atingido por um arremesso na mão na terça-feira e ficou de fora na quarta. Os Yankees afirmam que está tudo bem, mas este é o maior rebatedor do esporte. Nós assistimos todas as suas rebatidas. Espero que esteja tudo bem, mas quero ver o que acontece. Afinal, sabe-se que Judge perdeu alguns jogos.

Fundamentos do beisebol fantasia • Projeções de argumentos de venda: próximos 10 dias

• Classificações dos rebatedores: próximos 10 dias

• Gráficos de profundidade da MLB para cada equipe

• Notícias de jogadores com toque de fantasia

Os motivados Phillies, ainda sofrendo com a derrota chocante dos jogos 6 e 7 em casa para este time iniciante dos Diamondbacks em outubro, recuperaram seu shortstop esta semana (Trea Turner), mas rebaixou o defensor central (Johan Rojas) e permanece sem o apanhador titular (JT Realmuto). Talvez aqueles nas ligas padrão da ESPN não se importem com os OFs Brandon Marsh, Cristian Pache e David Dahl, e 2B/OF Whit Merrifield, mas todos estão jogando. Arizona lançará pelo menos um canhoto (Jordan Montgomery) nesta série. Os Phillies também poderiam começar a jogar contra Kody Clemens e Edmundo Sosa no campo esquerdo. Estou assistindo!

O jogo de domingo à noite na ESPN é New York Mets contra Chicago Cubs. Não são exatamente Yankees-Braves ou Phillies-Diamondbacks, mas quase todos os times da NL são candidatos! Esta série intriga você?

Galo Croft: Suponho que isso me faz perguntar: Grimace pode voltar ao campo? O Mets finalmente perdeu seu primeiro jogo desde que Grimace comemorou seu aniversário lançando o primeiro arremesso em 12 de junho, uma derrota por 5-3 para o Texas Rangers, mas ele tem sido o assunto da cidade de Mets. A rotação do Mets não me impressiona especialmente – Luís Severino está mais próximo da relevância da fantasia, mas ele tem uma taxa de eliminações branda de 17,4% – e esse é especialmente o caso do trio que eles têm disponível para este fim de semana (Jose Quintana, Tylor Megill, David Peterson). Careta para a rotação!

O mascote do McDonalds, Grimace, foi uma inspiração para o New York Mets. Mets de Nova York/X

Os Cubs, por sua vez, estão muito, muito frios, vencendo apenas 14 dos últimos 38 jogos para ir do primeiro ao último lugar na NL Central. Não estou acostumado a ver isso de uma equipe liderada por Craig Counsell, mas os Cubs simplesmente não estão rebatendo, seu alívio intermediário tem sido razoável e agora mais próximo Heitor Neris caiu em um grande pânico (7 ER em suas últimas 2 2/3 entradas). Pelo menos estamos vendo um jogo melhor de Ian Happ (32,1% disponível nas ligas ESPN), e Nico Hoerner tem mais utilidade para nossos propósitos fora da posição inicial.

Boston Red Sox-Cincinnati Reds no Great American Ball Park me intriga com a série deste fim de semana, embora isso seja mais para rebatidas, conhecendo os fatores do parque naquele local. Jarren Duran teve um ótimo ano como o habitual líder do Boston, mas é Ceddanne Rafaela que mais melhorou seu jogo ultimamente, com rebatidas de 0,377/0,406/0,475 no mês de junho. Mencionei-o brevemente como substituto de Mookie Betts na segunda-feira, mas aparentemente deveria ter me inclinado mais sobre isso, especialmente porque ele tem uma chance decente de capturar a mesma elegibilidade OF/2B/SS que Betts tem.

Karabell: Eu amo todas as bases roubadas vindas dos Red Sox e quero ver Duran e 2B/SS David Hamilton liderando essa escalação e causando estragos nas bases pelo resto da temporada. Falando em destruição, as Montanhas Rochosas do Colorado estão em casa neste fim de semana! Mesmo Grimace não teria chance.

Escolhas dos editores

1 Relacionado

Em março, se eu pedisse para você escolher entre Rockies OF Nolan Jones ou Washington Nationals OF Jesse Winker nesta temporada, você teria rido alto. Jones foi a escolha de consenso claro. No entanto, agora, depois de uma temporada de estreia 20/20, Jones mal consegue atingir seu peso, com apenas um home run. Winker, que ninguém considerou, tem sete home run e 11 roubos de bola. Beisebol!

Agora Winker vai para Coors Field! Espere um grande fim de semana para os OFs Winker e Lane Thomas disponíveis. Do lado de Denver, SS Ezequiel Tovar e OF Brenton Doyle são legítimos, e OF/1B Hunter Goodman (e quatro jogos como apanhador!) está acertando 0,731 contra canhotos, e enfrentará vários neste fim de semana.

Para saber mais sobre os confrontos deste fim de semana, confira nossas classificações de confrontos de acertos de 10 dias e projeções de arremessos.