Bellingham da Inglaterra mostra que pode dobrar a Euro 2024 à sua vontade

GELSENKIRCHEN, Alemanha – Os poucos jogadores de cada geração capazes de definir grandes torneios atuam com um senso de propósito implacável, ao mesmo tempo que mantêm a liberdade de expressão.

Jude Bellingham está muito longe de moldar o Euro 2024 à sua própria imagem, mas os primeiros 45 minutos da vitória da Inglaterra por 1-0 sobre a Sérvia foram a prova mais emocionante de que, no meio do entusiasmo generalizado, ele pode ser capaz disso.

O técnico da Inglaterra, Gareth Southgate, resumiu melhor: “Ele escreve seu próprio roteiro”. Este era o jovem de 20 anos cheio de ação que os Três Leões tanto desejavam, a versão turbinada do Real Madrid que acaba de passar seu ano de estreia na Espanha colecionando os dois maiores prêmios disponíveis ao vencer a LaLiga e a Liga dos Campeões.

Comparações como esta são visivelmente prematuras, dada a natureza formativa destas finais, mas havia sombras de Wayne Rooney em 2004 aqui em Gelsenkirchen: o espírito combativo de buldogue, a vontade de pegar a bola, vencer desarmes e até mesmo dar um bodycheck físico ao sérvio Filip Kostic. manifestação da maneira como ele havia encarado esse jogo pela nuca.

A Inglaterra perdeu o jogo de estreia há 20 anos, mas Rooney deixou a sua marca na França e alertou os restantes para o seu talento. Ele marcou quatro gols em seus primeiros três jogos, mas foi forçado a se lesionar na derrota da Inglaterra nas quartas de final nos pênaltis. A chance daquele verão foi com ele, e alguns sentirão que Bellingham tem uma importância semelhante às suas aspirações agora.

Rooney se transferiria do Everton para o Manchester United naquele verão, e assim o Bellingham já está mais avançado em nível de clube, mas as conquistas internacionais individuais já estão aumentando. Seu cabeceamento aos 13 minutos, que provou ser o momento da vitória, foi uma demonstração de bravura e qualidade ao receber um cruzamento desviado de Bukayo Saka e significou que Bellingham se tornou o segundo jogador a marcar na Copa do Mundo e na Euro antes de completar 21 anos, depois de Michael Owen .

A Inglaterra foi composta, dominante e autoritária naquele primeiro tempo. Se isso trouxesse esperança de que pudessem justificar o favoritismo pré-torneio, a segunda parte levantou preocupações familiares sobre a sua capacidade de manter esse controlo e fechar posições vencedoras.

O minuto 64 pareceu indicativo. Bellingham tentou pressionar os defensores da Sérvia, mas rapidamente se viu derrotado, pois nenhum companheiro de equipe se juntou a ele para caçar a bola. Ele abriu os braços em frustração, desesperado para que a Inglaterra recuperasse a iniciativa. As substituições de Southgate ajudaram até certo ponto, Conor Gallagher substituiu Trent Alexander-Arnold, enquanto Jarrod Bowen entrou e quase imediatamente cruzou para Harry Kane, apenas para o capitão da Inglaterra ser negado quando o goleiro sérvio Predrag Rajkovic cabeceou aos 77 minutos para o barra.

Dusan Vlahovic forçou Jordan Pickford a uma defesa no final do jogo, quando a Sérvia ameaçou somar um ponto, mas a Inglaterra manteve-se firme, com Marc Guéhi a destacar-se como defesa-central e Declan Rice robusto como sempre no meio-campo.

A atitude combativa de Bellingham continuou após o apito final, quando o argumento do “jogo de dois tempos” foi apresentado a ele em uma entrevista coletiva após seu prêmio de Jogador do Jogo.

“Não concordo com isso”, disse ele. “Acho que o primeiro tempo mostra porque podemos marcar contra qualquer time e o segundo tempo mostra como podemos manter o placar limpo contra qualquer time.

Jude Bellingham marcou o único gol na vitória da Inglaterra por 1 a 0 sobre a Sérvia na estreia da Euro 2024, no domingo. Matt McNulty – UEFA/UEFA via Getty Images

“Acho que normalmente existe um sentimento negativo na equipe em torno de todos os nossos jogos, às vezes com razão, mas acho que neste caso você tira os aspectos positivos de talvez, ok, às vezes tivemos que aguentar e sofrer um pouco, mas quando você não sofre golos, tudo o que você precisa fazer é marcar um gol para vencer o jogo.

“São três pontos, acho que esse time ainda é muito novo, se unindo a cada jogo. Dentro do vestiário ficaremos felizes com isso”.

É claro que esse desafio é o que os líderes fazem. Southgate revelou na véspera deste jogo que Bellingham se juntou ao novo grupo de liderança da Inglaterra – também composto por Kane, Rice e Kyle Walker – e a sua força de personalidade é o que poderia levar a Inglaterra a superar as inibições que pareciam restringi-los no jogo. A segunda parte.

Os Três Leões começaram a perder a posse de bola de forma barata, ir mais fundo e perder a compostura. Southgate explicou isso em parte pelo cansaço decorrente da falta de 90 minutos nas pernas de muitos jogadores. Independentemente disso, Alexander-Arnold, dado o aval num meio-campo remodelado, não convenceu totalmente e é necessário mais trabalho.

“Esta equipe ainda está se unindo”, disse Southgate após a partida. “Todos esperam que avancemos, mas há muito trabalho pela frente.

“Temos algumas coisas aquém. Estamos encontrando as melhores soluções possíveis. Tivemos uma fase muito complicada em tudo isso, mas o espírito do grupo estava lá para todos verem esta noite e com certeza vamos crescer a partir desse.”

A união que Southgate disse que a Inglaterra ainda está fazendo agora pode ser feita em uma posição de força, tendo vencido seu primeiro jogo na Euro pela segunda vez em dez tentativas. Ambas as vitórias ocorreram sob o comando de Southgate e ele agora venceu seu primeiro jogo em todos os quatro torneios: mais um lembrete de que, em meio ao debate atual sobre sua adequação para continuar em seu papel como técnico, ele supervisionou um longo período de progresso que permanece como uma exceção na história da Inglaterra.

O técnico parece ter optado por uma formação de 4-2-3-1 em vez de 4-3-3 para dar a Bellingham a melhor chance de impactar o jogo como número 10. Phil Foden aparentemente sofreu como resultado, subjugado pelo saiu de uma forma que Saka não estava na direita, com o extremo do Arsenal a alargar o seu registo inglês para notáveis ​​27 golos em 24 jogos.

Tudo pode valer a pena se Bellingham conseguir repetir – e estender – a primeira parte aqui. Nada parece perturbá-lo.

“Eu simplesmente gosto de jogar futebol”, disse Bellingham. “Sinto que posso causar impacto em cada jogo. Sinto que posso decidir os jogos.

“A verdade é que gosto muito de jogar futebol, então quando vou lá jogo com destemor porque adoro fazer isso. trabalho, é um prazer.”

Se ainda for um prazer o dia 15 de julho, a Inglaterra terá realmente um novo herói nas mãos.