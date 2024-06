Ben Affleck passa o dia dos pais com a ex-mulher Jennifer Garner, não com J Lo

JG foi fotografado no domingo caminhando até o aluguel de Ben em Brentwood – subindo a garagem sozinho em um ambiente descontraído, sem mais ninguém à vista… incluindo seus três filhos. A única pessoa que também não estava com Jennifer… a outra Jennifer, que ainda gritou BA.

Em vez disso… era Jen Garner quem estava no dia especial de Ben – e ele até lhe deu uma carona para casa no final da tarde… saindo do berço com seu BMW exclusivo.