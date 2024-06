Ben Affleck transfere pertences do lar conjugal com Jennifer Lopez

Ben Affleck está cortando todos os laços com a casa conjugal que possui Jennifer Lopez … levando seus pertences enquanto ela estava com amigos na Itália e na França.

Lembre-se, Ben começou a morar em uma casa alugada em Brentwood há mais de um mês… e ele limpando sua parte das coisas da mansão em Bev Hills certamente significa que eles estão avançando com o processo de venda. Ouvimos dizer que eles estão tentando vendê-lo por US$ 65 milhões.

As fotos fizeram Ben sair de casa no domingo à noite, quando ele os mastigou com raiva por mostrarem a merda dele com suas câmeras. Jen ainda estava fora da cidade naquele momento, então é provável que ele estivesse organizando a mudança de suas coisas.