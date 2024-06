Benefícios de saúde VA para invalidez de 80 por cento

Benefícios por invalidez VA são concedidos aos veteranos por meio de um sistema de classificação que corresponde a um valor específico de remuneração mensal. Veteranos com classificação de deficiência de 80 por cento são frequentemente gravemente incapacitados e estão entre os mais altamente compensados ​​pelo VA.

O VA atribui classificações de incapacidade com base na gravidade da condição do veterano. Essas classificações são determinadas usando o Cronograma para classificação de deficiências, que descreve como diferentes condições serão avaliadas para fins de incapacidade VA. Os critérios de classificação descrevem sintomas e, às vezes, tratamentos relevantes para condições específicas. O VA combina a condição de veterano com os critérios de classificação, emitindo classificações de 0 a 100 por cento em incrementos de 10 por cento.

Em 1º de dezembro de 2023, veteranos com classificação de deficiência de 80% recebem US$ 1.995,01 por mês. Este valor geralmente muda anualmente para refletir os ajustes do custo de vida. Você pode usar a Calculadora de Incapacidade VA para estimar seus pagamentos de benefícios.

Aqui está um detalhamento da remuneração para cada porcentagem:

0 por cento: $ 0,00 por mês

10 por cento: $ 171,23 por mês

20 por cento: $ 338,49 por mês

30 por cento: $ 524,31 por mês

40 por cento: $ 755,28 por mês

50 por cento: $ 1.075,16 por mês

60 por cento: $ 1.361,88 por mês

70 por cento: $ 1.716,28 por mês

80 por cento: $ 1.995,01 por mês

90 por cento: $ 2.241,91 por mês

100 por cento: $ 3.737,85 por mês

Os veteranos também podem receber compensação adicional para dependentes, incluindo cônjuges, filhos menores de 18 anos, filhos entre 18 e 23 anos ainda na escola, filhos com deficiência permanente antes dos 18 anos e pais dependentes.

A que 80% de invalidez VA lhe dá direito?

Além da remuneração mensal, os veteranos avaliados em 80% podem ter direito a vários outros benefícios. Esses incluem:

Compensação Mensal Especial

Programa bancário de benefícios para veteranos

Subsídios de viagem para consultas no VA Medical Center

Isenções de imposto de propriedade para veteranos com deficiência (em alguns estados)

Programa de empréstimo residencial VA

Assistência Educacional a Dependentes

Seguro Médico CHAMPVA

A incapacidade total baseada na desempregabilidade individual (TDIU) é um benefício para veteranos que não conseguem manter um emprego substancialmente remunerado devido às suas deficiências relacionadas com o serviço. Este benefício compensa os veteranos no nível de 100 por cento, mesmo que a sua classificação combinada de incapacidade seja inferior a 100 por cento.

Para serem elegíveis para o TDIU agendado, os veteranos devem ter:

Uma condição avaliada em no mínimo 60 por cento, OU

Duas condições que se combinam em pelo menos 70%, com uma condição avaliada em no mínimo 40%.

Veteranos com classificação de 80% atendem a esses critérios. Se a sua deficiência os impedir de trabalhar, deverão ser elegíveis para benefícios do TDIU. Para se inscrever no TDIU, os veteranos precisam preencher o Formulário VA 21-8940, Pedido de Veterano para Aumento de Compensação com Base no Desemprego.