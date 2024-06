Benefícios funerários do VA: Quais são as honras para funerais militares que o VA pode oferecer?

Veterans dispensados ​​do serviço ativo sob condições que não sejam desonrosas, membros do serviço que morrem durante o serviço ativo e seus cônjuges e filhos dependentes podem ser elegíveis para benefícios de enterro e memorial do VA. Notavelmente, um veterano não precisa falecer antes de seu cônjuge ou filho dependente para que ele seja elegível.

Com certas exceções, o pessoal alistado cujo serviço ativo começou após 7 de setembro de 1980, e os oficiais após 16 de outubro de 1981, devem servir um mínimo de 24 meses consecutivos ou o período completo de serviço ativo para se qualificarem. O serviço ativo apenas para treinamento não confere elegibilidade. No entanto, os reservistas e os membros da Guarda Nacional, juntamente com as suas famílias, são elegíveis se tivessem direito ao subsídio de reforma no momento da morte ou se tivessem atingido a idade exigida.

O que o VA cobre para benefícios funerários?

O Escritório Nacional de Agendamento de Cemitérios do VA ou os diretores nacionais locais do cemitério verificam a elegibilidade para o enterro. Uma cópia do documento de dispensa do veterano detalhando o(s) período(s) de serviço ativo e o caráter da dispensa normalmente é suficiente. Às vezes, pode ser necessária uma cópia da certidão de óbito do falecido e prova de parentesco com o veterano.

Os veteranos e outros requerentes de benefícios funerários do VA podem recorrer das decisões do VA relativamente à elegibilidade para o enterro no cemitério nacional ou outros benefícios memoriais.

Para mais perguntas sobre os benefícios funerários e memoriais do VA, entre em contato com o cemitério nacional mais próximo pelo telefone 1-800-827-1000 ou visite www.cem.va.gov.

Enterro em cemitérios nacionais de VA

Veteranos elegíveis, seus cônjuges e dependentes podem ser enterrados em um cemitério nacional VA sem nenhum custo. Isso inclui o túmulo, o forro da sepultura, a abertura e o fechamento da sepultura, uma lápide ou marcador e cuidado perpétuo. Os veteranos também recebem uma bandeira funerária e honras funerárias militares. Os membros da família podem solicitar Certificados Memoriais Presidenciais.

O VA opera 131 cemitérios nacionais, com opções variadas para restos em caixão e cremados. Entre em contato com o cemitério específico ou visite www.cem.va.gov para verificar a disponibilidade.

Os preparativos para o enterro são feitos através do Escritório Nacional de Agendamento do Cemitério. VA normalmente não realiza enterros nos finais de semana e os túmulos não podem ser reservados, exceto em programas de reserva anteriores.

Para uma lápide ou marcador em um cemitério particular, envie o formulário VA 40-1330 e uma cópia do documento de dispensa do veterano ao Serviço de Programas Memorial. Certifique-se de que o cemitério aceitará a lápide ou marcador fornecido pelo governo antes de fazer o pedido.

VA fornece uma bandeira funerária dos EUA para homenagear:

– Veteranos que serviram durante a guerra ou após 31 de janeiro de 1955.

– Veteranos com direito à aposentadoria pagam pelo serviço da Reserva ou da Guarda Nacional.

– Membros ou ex-membros da Reserva Selecionada que reunissem condições específicas.

Reembolso de despesas funerárias

VA paga até US$ 2.000 para despesas de enterro se a morte do veterano estiver relacionada ao serviço. Em alguns casos, o VA cobre os custos de transporte até o cemitério nacional mais próximo com túmulos disponíveis.

O Departamento de Defesa oferece honras funerárias militares mediante solicitação, incluindo dobrar e apresentar a bandeira dos EUA e jogar “Taps”. Os agentes funerários devem coordenar as homenagens, com assistência disponível da VA para enterros em cemitérios nacionais.