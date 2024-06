Bhad Bhabie detido por policiais após ser confundido com suspeito de roubo

TMZ. com

Bhad Bhabie teve um encontro assustador com policiais esta semana – isso depois que eles a atacaram, pensando que ela poderia ser alguém que eles estavam procurando… mas foi um alarme falso.

Nossas fontes nos disseram que a rapper estava dirigindo seu Mercedes quando foi seguida por três carros patrulha ao entrar no posto de gasolina – e assim que ela parou, eles atacaram.

Fomos informados de que Bhad Bhabie foi detida por um breve período – e a filmagem a mostra do lado de fora conversando com a polícia… mas ela acabou sendo liberada após uma investigação.

Fontes policiais nos dizem… os policiais estavam respondendo a uma chamada de rádio sobre roubo no quarteirão 4.500 de Winnetka Circle, em Woodland Hills – e fomos informados de que a Mercedes do BB correspondia à descrição do suspeito de roubo que fugia da área.