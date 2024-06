Bhad Bhabie vivendo a melhor nova vida de mamãe, mexendo no iate, festejando

Bhad Bhabie A versão materna de viver sua melhor vida se parece muito com antes de ela ter um filho… mexendo como se não houvesse amanhã e aproveitando ao máximo o verão escaldante de Los Angeles em um iate.

O rapper, que deu à luz em março, arrasou com um biquíni preto escaldante, exibindo sua figura tatuada em um carrossel de vídeos e fotos do IG que vão desde festas em barcos até noites selvagens.

Aguardando sua permissão para carregar a mídia do Instagram.

Naturalmente, ela tirou um close atrevido do traseiro de uma menina com notas voando por toda parte – mas ela também tirou algumas fotos fofas de sua filha, Kalipara manter as coisas um pouco familiares.