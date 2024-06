Bill Belichick autografou o trabalho escolar de Jordon Hudson durante o primeiro encontro

Durante Bill Belichick a primeira interação de com sua agora namorada Jordan Hudson ele na verdade deu a ela um autógrafo – no qual agradecia por uma aula improvisada de lógica.

Confira imagens da assinatura que TMZ Esportes obtido de um dos ex-colegas de classe de Hudson na Bridgewater State University. Você pode ver que o ex-técnico do New England Patriots escreveu ao jovem de 21 anos uma doce mensagem no interior de um livro intitulado “Lógica Dedutiva” – expressando sua gratidão a ela por “um curso” sobre o assunto – antes de dar um tapa em seu John Hancock.