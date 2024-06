Bill Belichick namorando o ex-líder de torcida Jordon Hudson, de 24 anos

Bill Belichick tem um novo interesse amoroso em sua vida… TMZ Esportes descobriu que está namorando uma ex-líder de torcida competitiva de 24 anos Jordan Hudson.

Fontes próximas à situação nos disseram que os dois já são românticos há algum tempo – tornando-se um caso logo depois que o ex-técnico do New England Patriots cancelou seu relacionamento de longa data com Linda Holliday.

De acordo com uma das ex-companheiras de torcida de Hudson, Hudson conheceu o homem de 72 anos em um vôo da área de Boston com destino à Flórida em 2021… e se uniu por meio de um projeto de filosofia em que o estudante-atleta estava trabalhando. .

Disseram-nos que eles trocaram informações de contato após o pouso e permaneceram amigáveis ​​durante os meses seguintes… discutindo seu trabalho escolar e os X e O de suas rotinas de líder de torcida.

Nossas fontes dizem, porém, que logo após a separação de Belichick e Holliday – que, segundo nos disseram, ocorreu em particular durante a temporada de 2022 – eles se tornaram mais do que apenas amigos.

Os dois mantiveram as coisas em segredo – sendo avistados apenas brevemente aqui dar lá – mas nossas fontes dizem que Hudson apoiou discretamente Belichick em seus jogos no Gillette Stadium durante as temporadas de 22 e 23.

Mas recentemente, eles decidiram tornar as coisas mais públicas.

Belichick foi flagrado torcendo por ela uma competição de líderes de torcida em março. Ele também foi visto com ela em uma viagem de trabalho à Croácia. Ainda esta semana, ela compareceu Tom BradyCerimônia de posse do Patriots Hall of Fame com Bill também.

As coisas se tornaram tão conhecidas sobre os dois em seus círculos íntimos, Rob Gronkowski até fez uma piada sobre o relacionamento deles durante “The Roast of Tom Brady” da Netflix no mês passado.



Disseram-nos que Hudson – um empresário e filósofo – começou a ajudar Belichick em seus empreendimentos comerciais.

Entramos em contato com representantes de Belichick para comentar, mas até agora nenhuma resposta ainda. Quanto a Jordon, quando entramos em contato com ela esta semana, ela se recusou a comentar o assunto.