Bill Belichick nunca mencionou Jordon Hudson durante a temporada, afirma o ex-Patriots TE

Ex-tight end da Nova Inglaterra Faraó Marrom diz que os jogadores do Patriots não tinham ideia sobre Bill BelichickA namorada de 23 anos de Na temporada passada … andaime TMZ Esportes o treinador nunca a mencionou.

Brown diz que Belichick foi todo bola durante a única temporada do apanhador de passes em Foxborough no ano passado… mantendo as coisas apenas sobre futebol – e não sobre como sua vida amorosa com Jordan Hudson o que estava acontecendo.

“Uma coisa sobre Bill Belichick”, Brown nos disse em Los Angeles esta semana: “Ele é um dos maiores treinadores porque mantém o profissionalismo. Ele sabe como manter o principal, o principal, certo?”

Belichick e Hudson nos conhecemos em uma viagem de avião em 2021 – e após a separação de Belichick com Linda Holliday em 2022, os dois começaram a namorar. Atualmente, eles ainda estão fortes – com Hudson tendo mudou-se para Hingham, Massachusetts, de 72 anos. residência por volta do início do ano novo.

De acordo com Brown, porém, apesar do aparente amor do casal… Os jogadores do Pats foram mantidos no escuro sobre tudo isso.

Mas Brown nos disse que não teria nenhum problema com isso se o assunto fosse mencionado durante a temporada… nos dizendo: “Todo mundo vive sua vida como quer viver. Não há ressentimentos.”

Na verdade, Brown – que acabou de assinar com o Seattle Seahawks nesta entressafra – desejou à dupla apenas coisas boas no futuro.