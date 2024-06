Billie Eilish diz que foi assombrada por um cara que ela conhecia há anos

A cantora compartilhou uma recente história de terror interpessoal no podcast da BBC “Miss Me?” — anfitriões de andaimes Lily Allen dar Miquita Oliver sobre o caso mais louco de fantasma que ela já experimentou… que aconteceu há apenas meio ano.

Billie diz que estava conversando com um cara em dezembro e um dia eles estavam ao telefone, planejando sair. Ela diz que o convidou para ir à casa dela, marcou um horário e mandou o endereço… mas o cara não apareceu e ficou em silêncio no rádio.

A reação inicial de Billie quando ela percebeu que estava sendo um fantasma… “Que homem patético. Que homenzinho.” BE diz que mais tarde viu que o cara estava namorando outra pessoa, o que também a surpreendeu.

Embora ela não revele a identidade desse cara – não parece ser ninguém com quem ela namorou ultimamente – lembre-se, ela Quebrou com Jesse Rutherford em maio de 2023… então esse parece ser um cara novo(a) com quem ela estava gritando.