Billy Ray Cyrus critica as alegações de uma esposa afastada de que ele a abandonou por causa da mastectomia

A estrela country apresentou uma resposta legal a Rosa de fogoAs alegações de segunda-feira … alegando que sua cirurgia estava marcada para 6 de junho do ano passado, e não para 24 de maio, como ela alegou. Além do mais, ele alega que ela marcou essa data como uma medida calculada para manchar sua carreira, ameaçando atribuir a separação à mastectomia dupla.